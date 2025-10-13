Bekannteste Pflanze Dortmunds gestohlen – Stadt erschüttert

Die Stadt Dortmund hat tagtäglich mit den verschiedensten Straftaten und Delikten zu tun. Doch in diesen Tagen muss sich die Pottstadt mit einer besonders kuriosen Tat beschäftigen. Dabei richten sich alle Blick auf den Rombergpark im Norden Dortmunds.

In Dortmund-Homburg, unweit entfernt des Westfalenparks und des Westfalenstadions, befindet sich mit dem Rombergpark einer der schönsten Gegenden der Stadt. Doch dort kam es nun zu einem pikanten Diebstahl – die wohl bekannteste Pflanze der Stadt ist entwendet worden.

Titanenwurzel „David“ in Dortmund gestohlen

Sie ist wählerisch, blüht nur alle paar Jahre und gehört eigentlich zu den Attraktionen des Rombergparkes: die Titanenwurzel „David“. Sie blüht nur sehr selten, dann zeigt sie sich jedoch enorm pompös. Bei ihren Blüten in den Jahren 2018 und 2021 seien tausende Gäste in den Botanischen Garten, um das außergewöhnliche Schauspiel mitzuerleben, erklärte die Stadt Dortmund in einer Pressemitteilung.

Seither hat sich „David“ nicht mehr in voller Pracht blicken lassen. Und nun der noch viel größere Schock: Die Titanenwurzel ist verschwunden, wie die Stadt selbst am Freitag (10. Oktober) mitgeteilt hat.

„Mitarbeiter entdeckten am vergangenen Mittwoch (8. Oktober), dass die Pflanze aus ihrem Kübel entwendet wurde“, so die Stadt Dortmund. Das Fehlen der Pflanze soll bei einer Kontrolle aufgefallen sein.

Mitarbeiter besorgt über „Davids“ Fehlen

„Offenbar haben der oder die Täter*innen sie ausgegraben und das Substrat anschließend wieder eingefüllt. Der Botanische Garten hat bei der Polizei Anzeige erstattet“, heißt es aus Dortmund. „Der Diebstahl von ‚David‘ trifft uns. Viele Dortmunderinnen und Dortmunder haben auf die nächste Blüte gewartet. Wir hoffen, dass die Diebe ihre Entscheidung bereuen und ‚David‘ zurückbringen – damit er wieder für alle Besucherinnen und Besucher blühen kann“, sagt Hendrik Denkhaus, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Botanischen Garten

Die Knolle soll etwa 20 bis 30 Kilogramm gewogen haben – so ganz einfach kann der Diebstahl also nicht gewesen sein. Ihr materieller Wert lässt sich dazu schwer beziffern, für den Botanischen Garten und die Stadt Dortmund hat „David“ jedoch einen besonderen Stellenwert.