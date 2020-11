Dortmund: Revolutionäre Technik in Krankenhäusern soll im Kampf gegen Corona helfen

Dortmund. Eine neue Medizintechnik soll im Kampf gegen Corona helfen – und Dortmund könnte als erster davon profitieren!

Das „Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Prof. Dr. Uhlenbrock und Partner“ in Dortmund markiert weltweit den ersten Standort, an dem die Technologie angewandt wird.

Dortmund: Kliniken dürfen neuartige Medizintechnik testen

Es handelt sich um die erste Lugendiagnostik mit KI-Unterstützung – entwickelt von Siemens Healthineers. Die Software mit dem Namen „AI-Rad Companion Chest X-ray“ soll dabei helfen, Röntgenaufnahmen der Lunge computergestützt auszuwerten – und somit Covid-19-Fälle schneller zu erkennen.

Dabei sendet der Arzt mit ein paar Klicks die Röntgenaufnahme an das Programm. Wenige Minuten später soll er dann vom System eine Rückmeldung über mögliche Auffälligkeiten im Lungenbild erhalten. Dabei spezialisiert sich das System auf die fünf häufigsten Phänomene, bei denen teils ein sofortiges Eingreifen nötig ist.

Jeder gefundene „Fehler“ wird anschließend auf einer Skala von eins bis zehn eingestuft, die angeben soll, wie sicher die Auswertung ist, berichtet das Gesundheitswirtschaftmagazin „Kma“. Durch den aktuellen Prototyp eines Zusatzmoduls sei das Programm nun auch in der Lage, typische Anzeichen einer Covid-19-Erkrankung zu erkennen. Das soll zu einer beschleunigten Versorgung beitragen.

Diese Krankenhäuser bekommen die Software

Als weltweit erste Kliniken dürfen ab sofort das St.-Josefs-Hospital in Dortmund-Hörde, das Katholische Krankenhaus in Dortmund-West und das St.-Rochus-Hospital in Castrop-Rauxel die neue Technologie nutzen.

Das St.-Josefs-Hospital ist eine von drei Kliniken, die mit der neuen Technologie ausgestattet werden. Foto: imago images / Cord

Diese Krankenhäuser gehören zum Verbund der Katholischen St. Lukas-Gesellschaft. Das „MVZ Prof. Dr. Uhlenbrock und Partner“ führt in den Kliniken die Fachabteilungen für Radiologie. (at)