Dortmund: Aus nach sieben Jahren! Restaurant macht dicht – es gehörte zu den besten in ganz Deutschland

Dortmund. 2013 wurde Dortmund um ein ausgezeichnetes Restaurant reicher. Doch das ist bald Geschichte. Nach nur sieben Jahren ist nun schon Schluss. Das Gourmet-Restaurant schließt wieder.

Feinschmecker aus Dortmund müssen ab dem 26. Juli ohne Tagliatelle mit Rinderfiletspitzen und Linguine mit Hühnerbruststreifen in Weißwein-Salbei-Sauce auskommen. Denn am 25. Juli öffnet das Restaurant „Cielo“ in Dortmund zum letzten Mal seine Türen.

Dortmund: Feinschmecker-Restaurant schließt in Coronakrise wieder

Auf der Homepage prangt bereits der Satz „Der Himmel über Hombruch schließt am 25. Juli 2020 seine Pforten.“ Gemeint ist der spanische Himmel, genannt „Cielo“ – so wie auch das Restaurant in Dortmund heißt, das für Gerichte aus aller Welt steht.

Im siebten Stock des Dula-Hauses in Dortmund servierten Küchenchef Pascal Sürig und seine Mitarbeiter dort zum Beispiel „Rinderfilet mit getrüffeltem Kartoffeltörtchen, dazu weißer Spargel und Trüffel-Pecorino“. Anscheinend nicht reizvoll genug für die Menschen aus Dortmund. Denn das Restaurant hat schon seit einiger Zeit zu kämpfen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, gab es schon länger wirtschaftliche Probleme. Die Corona-Krise brachte aber den Todesstoß.

„Leider konnte das Konzept unsere wirtschaftlichen Erwartungen nicht erfüllen. Die Corona-Pandemie führte dann zu der endgültigen Entscheidung, das Cielo zu schließen“, erklärt Heinz-Herbert Dustmann, Geschäftsführer der Dula-Gruppe und Eigentümer des Cielo.

Und das obwohl das Cielo äußerst beliebt bei den Menschen aus Dortmund und Umgebung ist. Bei Google hat es ganze 4,8 Sterne abgeräumt. Ein Nutzer gab zum Beispiel fünf Sterne und schrieb: „Exzellentes Essen, hohe Qualität der Produkte, sehr guter Service, tolle Weine. Der Preis ist dementsprechend aber gerechtfertigt und völlig in Ordnung. Wer sich etwas Besonderes gönnen möchte, ist hier genau richtig. Vor dem Essen durften wir noch einen hervorragenden Champagner als Aperitif genießen. Vielen Dank für den tollen Abend!“

Dortmund: Gutscheine schnell einlösen

Auf der Seite von Michelin schreibt ein Tester: „Schickes Design und Panoramablick – und dazu zwei Küchenkonzepte: Cielo mit kreativen französischen Gerichten wie ‚geschmortem Pulpo auf Speck-Mohnerde, dazu Öl und Strukturen von der Karotte‘. Im ‚Esfera‘ heißt es ‚Open World Kitchen‘, z. B. als ‚Maispoularden-Flusskrebs-Gumbo mit Heudrillingen und Okraschoten‘.“

Doch bevor das Restaurant in Dortmund endgültig seine Türen schließt, serviert das Cielo noch ein 4-Gänge-Menü mit Gerichten aus aller Welt. Dies soll den Gästen auch die Gelegenheit geben, Gutscheine einzulösen, die vielleicht noch in der Schublade liegen. Denn nach der Schließung verfallen diese endgültig.

Dustmann will aber an der Gastronomie festhalten. Ein neues Restaurant soll dann in die siebte Etage des Dula-Hauses einziehen. „Wir sind bereits in sehr guten Gesprächen mit renommierten Partnern für ein neues Konzept. Die Dortmunder dürfen sich auf ein ganz besonderes kulinarisches Highlight freuen“, verrät er den „Ruhr Nachrichten“.

Doch worauf sich die Menschen aus Dortmund genau freuen dürfen, das bleibt ein Geheimnis. (ldi)