Dortmunder Restaurant bietet Luxus-Steak an – beim Preis kippen Kunden aus den Latschen!

In einem Dortmunder Restaurant steht ein ganz besonderes Luxus-Steak auf der Karte. Doch bei dem Preis kippen die Kunden aus den Latschen. Das darf doch nicht wahr sein, oder etwa doch?

Im Netz sind diese Videos schon lange ein Renner: In Dubai, Monaco oder an einem anderen Ort, wo das Geld an Bäumen zu wachsen scheint, wird einem Gast ein mit Gold verziertes Steak serviert. Und das hat natürlich seinen Preis. Dieser kann bis in den vierstelligen Bereich klettern.

Dortmund: Vergoldetes Luxus-Steak im Ruhrgebiet

Aber sowas gibt es in Deutschland doch nicht, oder etwa doch? Doch, das gibt es. Und zwar in Dortmund – wo man es vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Das Steakhaus Beymen, direkt hinter dem berühmten U-Turm in Dortmund, bietet so ein außergewöhnliches Luxus-Steak tatsächlich an, wie „Ruhr Nachrichten“ berichtet. Der Preis für das mit Blattgold verzierte Stück Fleisch ist mit 160 Euro sogar noch einigermaßen human, zumindest im Gegensatz zu den vierstelligen Beträgen in Dubai und Co.

Aber lohnt sich das wirklich? Und was bekommt man hier für sein hart verdientes Geld? Das vergoldete, 800 Gramm schwere Tomahawk-Steak (Rindfleisch aus dem hinteren Teil der Hochrippe) wird mit einer Pfeffer- und einer Barbecue-Sauce sowie einer Schale Pommes und einer Schale Reis serviert. Es soll locker für zwei Personen reichen.

Lohnt sich das Ganze?

Der glückliche Tester spricht von einem perfekt zubereiteten Steak – Medium Rare, scharf angebraten – das auf der Zunge zergeht. Zudem soll das Fleisch vorab 20 Tage in einem Dry-Aged-Kühlschrank gelagert haben, was den Geschmack noch einmal verfeinert haben soll.

Doch das wahre Highlight ist wohl, wie das Luxus-Steak aus Dortmund kredenzt wird. Diese Art und Weise soll stark an die Videos aus den Luxus-Orten erinnern. Mit dabei ein Servierwagen am Tisch und Koch Umut Aydin persönlich, der das Fleisch schneidet, salzt und anschließend dem Gast serviert. Ob einem das gesamte Schauspiel und das vergoldete Luxus-Steak nun 160 Euro wert sind, muss jeder für sich wissen. Ein Highlight ist es allemal.