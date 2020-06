Dortmund: Raver wollen Party feiern – dann eskaliert die Situation

Eskalation bei illegaler Rave-Party in Dortmund!

Dortmund. Eskalation bei illegaler Rave-Party!

Veranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie weiterhin untersagt. Diskotheken und Bars sind deshalb dicht. Das hielt in Dortmund jedoch einige „Raver“ nicht davon ab, in der Nacht auf Sonntag, kräftig abzufeiern – jedoch nur bis die Dortmunder Polizei eintraf!

Dortmund: Raver wollen Party feiern

Viele der Corona-Maßnahmen werden inzwischen gelockert. Doch die nächsten Partys sind noch nicht in Sicht. Während sich viele Menschen an die Vorgaben halten und auf größere Veranstaltungen verzichten, können es andere offenbar nicht lassen.

Auf dem Gelände des ehemaligen Stahlwerk Hoesch feierten einige Personen am Samstag eine illegale Party. Foto: imago images / Hans Blossey

So suchte sich das Partyvolk am Samstagabend in Dortmund einen geeigneten Ort um dort eine illegale Technoparty zu veranstalten. Gegen 23.50 Uhr alarmierten Anwohner der Alten Radstraße jedoch die Polizei.

+++ Dortmund: Junger Mann „bettelt“ um Polizeikontrolle – dann kassiert er die Quittung +++

Eine größere Gruppe soll sich auf dem dortigen ehemaligen Hoeschgelände getroffen haben. In einem leerstehenden Gebäude feierten die „Raver“, laut Polizei Dortmund sogar mit professionellem DJ-Equipment.

Schluss mit Party!

Bei Eintreffen der Polizeikräfte verhielten sich die Leute zunächst unkooperativ, eine Personen sprühte sogar Pfefferspray in Richtung der Beamten. Verletzt wurde dadurch jedoch niemand.

------------

Mehr News aus Dortmund:

--------------

In der Folge entstand ein Gerangel, dabei wurde eine Beamtin leicht verletzt. Nachdem die Einsatzkräfte die Lage beruhigen konnten, wurden die Personalien der 35 anwesenden Partygäste festgestellt.

Sie müssen jetzt wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzmaßnahmen mit einem Bußgeld von je 200 Euro plus Verwaltungsgebühren rechnen.

+++ Dortmund: 20-Jähriger ist mit Kumpels am Phönixsee – plötzlich wird er angegriffen +++

Zudem fertigten die Beamten eine Anzeigewegen tätlichen Angriffs auf Polizisten an. Laut eines Sprechers, waren die Personen aus dem gesamten Bundesgebiet angereist. Alle erhielten einen Platzverweis.