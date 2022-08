Dortmund: Riesige Rauchwolke über der Stadt – noch keine Entwarnung in NINA-App

Verbrechen in NRW: So viel Arbeit hat die Polizei wirklich

Im Westen von Dortmund ist die Feuerwehr noch immer Einsatz. Der Grund: Ein Brand hatte am Samstagmorgen zu einer Rauchentwicklung geführt, die sich auch weiterhin ausbreitet.

Die Warnapp Nina hatte Alarm angeschlagen und die Anwohner in Dortmund über die Gefahrenlage informiert. Noch gibt es keine Entwarnung.

Dortmund: Riesige Rauchwolke über der Pott-Stadt

Der Auslöser der Rauchwolke ist der Brand in einem etwa dreimal acht Meter großen Lagerzelt an der Meinhardstraße. Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein Lager mit Poolzubehör wie Chlortabletten Feuer gefangen.

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Gegen 6 Uhr ist das Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte zu dem Großeinsatz in dem Gerbegebiet in Dorstfeld aus. Durch das Feuer entstand eine Geruchsbelästigung, problematische Werte wurden aber nicht gemessen. Messfahrzeuge der Stadt wurden entsandt, um an unterschiedlichen Stellen in der Stadt die Werte zu überprüfen. Da es sich um einen ABC-Einsatz handelt, wurde auch ein Chemie-Zug der Feuerwehr hinzugezogen. Der Bereich um die Lagerhalle wurde weiträumig abgesperrt.

Dortmund: Große Rauchwolke über der Stadt. (Symbolbild) Foto: News4 Video-Line

Dortmund: Brand in Gewerbegebiet

Die Warnapp Nina schaltete sich ein und warnte die Dortmunder vor Geruchsbelästigung. Anwohner bis zur Stadtmitte sollten demnach ihre Türen und Fenster geschlossen halten.

Zum Glück konnte eine Ausbreitung des Feuers durch die Feuerwehr verhindert werden. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Wie die Feuerwehr gegenüber DER WESTEN bestätigte, konnte das Feuer am Samstagnachmittag gelöscht werden. Die Rauchsäule soll inzwischen deutlich kleiner sein – auch der Geruch soll nur noch in unmittelbarer Nähe des Brands vernehmbar sein.

Dennoch rät die Feuerwehr, Türen und Fenster wegen Geruchsbelästigung lieber geschlossen zu halten. (gb)