Dortmund: Ratten-Plage! Stadt ruft alle Einwohner DAZU auf

Den Ratten in Dortmund geht bald an den Kragen. (Symbolbild)

Dortmund. In Dortmund sind die Ratten los!

Es ist wieder soweit. Wie in jedem Jahr ruft die Stadt Dortmund auch im Februar wieder dazu auf, die Ratten in der Stadt zu bekämpfen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll den Nagern zwischen dem 15. und 28. Februar an den Kragen gehen.

Dortmund: Rattenjagd zum Infektionsschutz

Die Stadt Dortmund ruft in dieser Zeit dazu auf, sich an der Rattenbekämpfung zu beteiligen. Sowohl die Stadt als auch Privathaushalte sollen in bei der Aktion mitwirken.

Begründet wird das harsche Vorgehen von Maximilian Löchter, Pressesprecher der Stadt Dortmund, damit, dass Ratten „erhebliche wirtschaftliche Schäden anrichten und als Krankheitsüberträger in Betracht kommen.“

Ratten sind dafür bekannt, sich extrem rasant zu vermehren. Damit die Nager auch langfristig in Schach gehalten werden können, braucht es eine koordinierte Aktion, so Löchter.

An Giftködern sollen Warnung angebracht werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / blickwinkel/fotototo | fotototo

Dortmunder können sich auf verschiedene Arten an der Aktion beteiligen. Privathaushalte, die Ratten auf ihrem Grundstück vermuten, sollen im vorgesehenen Zeitraum eine Bekämpfung vornehmen. Laut „Ruhr Nachrichten“ können dafür externe Anbieter beauftragt oder selbst eingegriffen werden. Wer allerdings Giftköder auslegt, muss auch Warnschilder aufstellen. In besonders multikulturellen Stadtteilen empfiehlt es sich außerdem, die Warnhinweise in verschiedenen Sprachen zu formulieren.

Auch auf städtischen Grundstücken geht es den Nagern an den Kragen. Wer an öffentlichen Plätzen Ratten vermutet, kann sich unter folgenden Nummern bei der Stadtverwaltung melden: 0231/50-0, 0231/50-28888 oder 0231/50-22968. (cm)