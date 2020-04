Dortmund: Raser veranstalten illegales Autorennen in Innenstadt – Polizei geht drastischen Schritt

Dortmund. Karfreitag ist für viele Raser der Startschuss in die Saison. Das hat nur kurz darauf ein Vorfall in Dortmund gezeigt.

Raser haben sich in der Nacht zu Sonntag ein illegales Autorennen geliefert. Die Polizei ging daraufhin einen drastischen Schritt.

Dortmund: Raser liefern sich illegales Autorennen in Innenstadt

Polizisten sahen gegen 1.50 Uhr zwei Fahrzeuge auf dem Schwanenwall in Dortmund, die deutlich zu schnell unterwegs waren. Die beiden Autos fuhren in Richtung Westen, als die Polizei Beschleunigungsgeräusche und eine auffällige Fahrweise bemerkete. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen in einer Pressemeldung mit.

Laut Zeugen hatte ein schwarzer Audi TT und ein weißer oder grauer Mercedes-Benz ein Rennen veranstaltet. Am Ostwall stieß die Polizei schließlich auf den Audi TT.

Polizei geht drastischen Schritt

Die Beamten beschlagnahmten nicht nur den Führerschein des 25-jährigen Fahrers, sondern gingen zusätzlich noch einen drastischen Schritt. Sie stellten die Handys des Fahrers und des 24-jährigen Beifahrers als Beweismittel sicher. Weiterhin schrieben sie eine Anzeige wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen. Der vermeintliche zweite Raser konnte allerdings unerkannt fliehen.

Die Polizei stellt klar: „Ein solcher Einsatz zeigt, dass die Dortmunder Polizei auch nach dem 'Car-Freitag' konsequent gegen Raser im Stadtgebiet vorgeht und weiterhin beharrlich Kontrollen durchführt. Raser müssen jederzeit mit der Polizei rechnen; insbesondere dann auch mit der Sicherstellung ihrer verkehrswidrig genutzten Autos!“ (nk)