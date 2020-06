Dortmund: Raser liefern sich Rennen in 30er-Zone – das werden sie noch bereuen

Dortmund. Illegales Autorennen in Dortmund!

In der Nacht zu Sonntag haben sich zwei Autofahrer ein wildes Rennen in einer 30er-Zone geliefert. Die Tat werden sie sicherlich noch bereuen.

Dortmund: Raser liefern sich in Rennen in 30er-Zone

Gegen 0.55 Uhr bemerkten Polizisten in Dortmund plötzlich zwei Autos mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Löwenstraße in östlicher Richtung. Die beiden Autos lieferten sich ein wildes Rennen, bretterten mit geschätzten 80 km/h bis 100 km/h über die Straße. Das teilte die Polizei am Montag in einer Polizeimeldung mit.

Die Autos kamen aufgrund der hohen Geschwindigkeiten deutlich in den Gegenverkehr. Ein Auto kam dabei auch dem linken Gehweg gefährlich nahe. Im Verlauf der Löwenstraße beschleunigten die beiden Raser offensichtlich mit maximaler Motorleistung und missachteten an der Einmündung Töllnerstraße auch die Vorfahrtsregel Rechts vor Links.

Andere unbeteiligte Autos, die währenddessen auf der Löwenstraße unterwegs waren, überholten die Raser mit gefährlichen Manövern und scherten scharf wieder vor ihnen ein.

Die beiden Raser beschleunigten weiter und durchfuhren eine Baustelle. Dann konnte die Polizei dem wilden Rennen ein Ende setzen und die Autos am Heiliger Weg anhalten.

Das droht Rasern:

3 Punkte in Flensburg

Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) sowie Sicherstellung der Fahrzeuge möglich

Teilnahme an Autorennen: Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe und Führerscheinentzug

Teilnahme an Autorennen mit Gefährdung: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe und Führerscheinentzug

Teilnahme an Autorennen mit Personenschaden: Freiheitsstrafe von 1 bis 10 Jahren, in minder schweren Fällen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren und Führerscheinentzug

Dortmund: Ihre Tat werden sie so schnell nicht vergessen. (Symbolbild) Foto: dpa

Polizei mit konsequentem Vorgehen

Sofort beschlagnahmten die Beamten die Führerscheine sowie die Autos der beiden Raser. Auf den 22-Jährigen Mann aus Gelsenkirchen sowie den 25-jährigen Siegburger kommt jetzt eine Anzeige wegen illegalem Autorennen bzw. grob verkehrswidrigem und rücksichtslosem Fortbewegen als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit zu.

Die Polizei sagt dazu bloß mit trockenem Humor: „Das nächste Rennen wird wohl zu Fuß durchgeführt werden. Ist auch gesünder für alle.“ (nk)