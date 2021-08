Dortmund: Brutale Räuber überfallen Jugendliche – Polizei sucht Zeugen

Dortmund. Brutaler Raub in Dortmund.

Zwei Jugendliche werden von unbekannten Tätern in Dortmund angegriffen und bestohlen.

Dortmund: Brutale Räuber überfallen Jugendliche

Nach Angaben der Polizei Dortmund ereignete sich der Vorfall am Mittwoch in Dortmund-Scharnhorst. Zwei Jugendliche verließen an der Haltestelle „Droote“ eine U-Bahn.

Neben der 16-Jährigen aus Tönisvorst und dem 18-Jährigen aus Dortmund stiegen auch noch zwei junge Männer an der Haltestelle aus der U-Bahn. Auf einem nahe gelegenen Parkplatz in der Straße Droote gingen sie auf die Jugendlichen zu.

Dortmund: Jugendliche werden Brutal attackiert

Die unbekannten Männer schlugen die 16-Jährige und traten den 18-Jährigen – sie ließen auch nicht ab, als der junge Mann bereits am Boden lag.

Bei dem Angriff blieb es aber nicht. Sie klauten eine Bluetooth Box der beiden und flüchteten über den parallel zur Bahnlinie verlaufenden Fußweg.

Bei der Tat wurde das Paar leicht verletzt. Sie beschrieben die Täter wie folgt:

etwa 18 Jahre alt

ungefähr 180 cm groß

schwarzer Kapuzenpullover

graue Jogginghose

weiße Sneaker

arabischer Akzent

Die Polizei Dortmund sucht nun nach Zeugen des Überfalls. Falls du Angaben zu der Tat machen kannst, nimmt die Polizei Hinweise unter der Rufnummer 0231-132-7441 entgegen. (gb)