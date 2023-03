Dortmund: Beliebter Radio-Moderator tot! „Du warst die Stimme Dortmunds“

Trauer in Dortmund! Viele Menschen starteten mit seiner Stimme in den Tag oder in den Feierabend, ließen sich von ihm berieseln oder in gute Laune versetzen – jetzt ist Radio-Moderator Dietrich Hellmann tot.

Der 61-Jährige erlag am Samstag (25. März) einer langen Krankheit, die ihn schon länger vom Radio-Pult weggehalten hatte. Die Anteilnahme unter den Dortmundern ist riesig.

Dortmund: Dietrich Hellmann stirbt nach schwerer Krankheit

Fast 30 Jahre lang hallte die Stimme von Dietrich Hellmann durch Dortmund, zuletzt kurz vor Weihnachten 2021. Hellmann war einer der beliebtesten Moderatoren beim Lokalsender Radio 91.2, jetzt müssen seine Fans Abschied nehmen.

Wie der Radiosender selbst am Sonntag (26. März) auf Facebook verkündete, ist Dietrich Hellmann am Samstag gestorben. „Wir sind unendlich traurig. Du fehlst!“, so die schlichten Abschiedsworte der Kollegen.

Viele Fans und Hörer des Senders drücken unter dem Facebook-Post ihre Anteilnahme aus. „Man konnte schlechte Laune haben und Dietrich brachte einen zum Lächeln. Ruhe in Frieden Dietrich. Bringe deinen 91.2 Humor in den Himmel. Den Angehörigen mein Beileid. Und dass Radio 91.2-Team, haltet euren Dietrich in eurer Erinnerung“, schreibt ein Mann. Eine Hörerin verspricht: „Dietrich wird immer in unseren Erinnerungen bleiben… seine Stimme… seine Sprüche… sein Humor, aber auch seine sachliche Moderation bei brisanten Themen…. Ruhe in Frieden, lieber Dietrich.“ Viele andere erinnern sich an die herzliche und positive Art des Moderators und an seine Stimme, wie jemand kommentiert: „Das tut mir leid, ich hab ihn mal kurz kennengelernt…die schönste Stimme im Radio.“

„Der bekannteste und beliebteste Moderator in Dortmund“

Doch auch die Sprüche von Hellmann („TIF – Toll ist Freitag“ oder „Es wird ein schöner Tag“) waren für viele Zuhörer mittlerweile Kult, wie auch 91.2-Chefredakteur Mathias Scherff gegenüber den „Ruhrnachrichten“ berichtet: „Dietrich Hellmann war lange Zeit der bekannteste und beliebteste Moderator in Dortmund“. Wenn der Dortmunder wegen seiner Krankheit für längere Zeit am Mikro ausfiel, riefen einige Zuhörer besorgt an. „Wenn er wieder da war, war die Resonanz groß“.

Nun müssen die Dortmunder für immer auf ihre „Stimme Dortmunds“ verzichten, wie es ein Fan bei Facebook formulierte. Ein kleiner Trost wird immerhin die Erinnerung an den stets gut gelaunten Dietrich Hellman sein, weiß sein Mathias Scherff: „Er war ein ganz Großer am Mikrofon, der mit seiner ganz speziellen Art des feinen Humors und seiner großen Zugewandtheit den Hörern in Erinnerung bleiben wird.“