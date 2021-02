Dortmund: Porsche bleibt auf A2 stecken – weil Fahrer Geld fehlte

Die Polizei in Dortmund muss wegen des heftigen Schneefalls vermehrt zu Einsätzen anrücken. (Symbolbild)

Der plötzliche Wintereinbruch in NRW macht sich auch in Dortmund bemerkbar.

Seit Samstag kommt es wegen des heftigen Schneefalls vermehrt zu Polizeieinsätzen. Ein kurioser Fall in Dortmund veranlasst die Polizei erneut vor den Gefahren der Schneedecken zu warnen.

Dortmund: Wintereinbruch überrascht viele Autofahrer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Polizei in Dortmund zu einem Fall anrücken, in dem ein Mann mit seinem Wagen mitten auf der Autobahn stecken blieb.

Der Grund dafür waren die fehlenden Winterreifen des Porsche Fahrers. Dieser hatte seinen Pkw lediglich an der Vorderseite mit den vorgeschriebenen Reifen ausgestattet und konnte sich daher auf der A2 nicht mehr eigenständig aus den Schneemassen befreien.

Foto: IMAGO / Frank Sorge

Als ihn die Beamten auf das Fehlen der restlichen Winterreifen ansprachen, hätte die Antwort des Porschebesitzers erstaunlicher nicht sein können. Laut Polizeibericht gab der Fahrer an, sich die beiden Hinterreifen schlichtweg nicht leisten zu können. Auch wenn dieser Fall eines mittellosen Porsche-Fahrers einer gewissen Ironie nicht entbehrt, nutzt die Polizei die Gelegenheit auf die Vorsichtsmaßnahmen bei Glatteis und Schnee hinzuweisen.

Polizei warnt vor Schnee und Glatteis!

Ebenfalls auf der A2 überschlug sich nämlich am selben Tag eine Frau als sie die Kontrolle über ihren Ford verlor. Der Pkw landete auf dem Dach und die Fahrerin musste aus dem Wagen befreit werden. Sie blieb zwar unverletzt, doch der Wagen musste abgeschleppt werden.

Gerade bei Glatteis und Schneematsch enden solche Unfälle jedoch auch oft traisch. Die Polizei in Köln warnt daher eindringlich Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern zu halten, Winterreifen zu montieren und auf das Tempo zu achten.