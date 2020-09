am 17.09.2020 um 07:00

Dortmund: Polizeibeamte betreten abgebrannte Werkstatt – sie sind erstaunt, was sie im Innern noch finden

Dortmund. In einer abgebrannten Werkstatt in Dortmund haben Polizisten einen unglaublichen Fund gemacht.

Am Samstag war dort vermutlich beim Transport eines Motorrades ein Feuer ausgebrochen. Vielleicht hofften die Mieter einer hinteren Werkstatthalle in Dortmund, dass sich bei dem Feuer auch der spätere Fund der Beamten in Rauch aufgelöst hatte – allerdings vergebens...

Dortmund: Beamte machen unglaublichen Fund bei der Brandbegehung

So schön ist das Revier im Herbst So schön ist das Revier im Herbst

Die Flammen hatten sich am Samstag schnell über das Grundstück in Dortmund-Lütgendortmund und weitere benachbarte Garagen und Werkstätten ausgebreitet.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, sperrten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich wegen Einsturzgefahr ab. Doch die Polizei untersuchte eben auch diesen Teil der Werkstatt während der Brandbegehung. Folgenreich für den Mieter!

+++ A45: Granatenfund! Vollsperrung wegen Entschärfung +++

Nachdem das THW den Weg für die Beamten aus Dortmund freigeschnitten hatte, wurde das Ausmaß der Handplantage erst so richtig ersichtlich. Foto: Polizei Dortmund

Unfassbar! DAS finden die Polizisten in der Werkstatt

Was sie dort entdeckten war nicht etwa der Brandherd, sondern eine große Hanfplantage! Weitere Ermittlungen waren wegen der zum Teil eingestürzten Halle zunächst nicht möglich, doch das Technische Hilfswerk (THW) schaffte schnelle Abhilfe und schnitt den Weg mit schwerem Gerät frei.

----------------------------

Mehr Themen aus Dortmund:

Dortmund: Polizei durchsucht Wohnung – sie entpuppt sich als gefährliches „Überraschungspaket“

Corona: Gericht kippt umstrittene Regel in Dortmund! Hunderte Eltern zu Unrecht in Quarantäne

Dortmund: Tierschützer kommen zu Zuchtanlage – was sie vorfinden, schockt selbst die Polizei

----------------------------

Die Hanfplantage in Dortmund in der zum Teil eingestürzten Halle. Foto: Polizei Dortmund

„Die Polizisten 'ernteten' einen Teil der Plantage ab. Der andere Teil war den Flammen zum Opfer gefallen“, schreiben die Beamten im Polizeibericht.

----------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

----------------------------

+++ Kommunalwahl in Dortmund: Enges Ergebnis! SPD vorne, aber Hochburg wackelt gehörig +++

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nun suchen die Beamten außerdem nach dem Besitzer der illegalen Hanfplantage. (vh)