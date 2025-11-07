Mann in Dortmund brutal zugerichtet ++ Lebensgefahr ++ Polizei sucht Zeugen

Ein brutales Verbrechen erschüttert den Dortmunder Stadtteil Kirchlinde: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (5. November) kam es zu einem heimtückischen Angriff, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 23.55 Uhr im Bereich Kirchlinder Straße/Bärenbruch. Noch ist der genaue Ablauf des Verbrechens unklar.

Dortmund: Zeugen nach brutalem Angriff gesucht

„Aufgrund der schweren Kopfverletzungen ist von einer Fremdeinwirkung auszugehen“, teilte ein Sprecher der Polizei Dortmund mit. Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen und setzt alles daran, die Hintergründe der Tat aufzuklären.

++ Beim Sex auf A1 Richtung Dortmund erwischt – Pärchen droht dieses üble Nachspiel ++

In Kirchlinde sind die Beamten nun dringend auf Mithilfe angewiesen. Die Polizei fragt: „Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Bereich der Kirchlinder Straße machen?“

Mehr Themen:

Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231 132 7441 entgegen.