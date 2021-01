Dortmund: Polizeisprecher erzählt von Prostitution im Lockdown – „Kaum noch zu kontrollieren“

Dortmund. Im Rahmen der Coronaschutzverordnung wurde Prostitution deutschlandweit eigentlich verboten. Zu groß sei das Ansteckungsrisiko, so die Behörden. So Die Folge: Die Sexarbeiterinnen werden in die Illegalität gezwungen, wollen sie weiter Geld verdienen.

Polizeisprecher Peter Bandermann von der Polizei Dortmund hat im Gespräch mit DER WESTEN über Prostitution im Lockdown gesprochen. Es sei „ein Kommen und Gehen“ und „kaum noch zu kontrollieren“.

Dortmund: Polizeisprecher erzählt von Prostitution im Lockdown

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie zählte die Polizei Dortmund 18 Hinweise auf Orte, an denen illegale Prostitution stattfand. Besonders kurios: Am 15. Juli 2020 erhielt die Polizei Hinweise von Zeugen, die ein regelmäßiges „Kommen und Gehen“ auf der Leopoldstraße in der Dortmunder Nordstadt meldeten.

Daraufhin führten Polizei und Ordnungsamt Kontrollen in Wohnhäusern in der Dortmunder Innenstadt durch. Und der Verdacht der Beamten bestätigte sich: „Prostituierte, die sonst in Bordellbetrieben arbeiteten, [waren] in diese Wohnungen ausgewichen“, berichtet Bandermann.

Dortmund: Die Polizei traf Prostituierte in Wohnungen an. (Symbolbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Sie hätten die Wohnungen, in denen sie möglicherweise auch gewohnt hatten, umgenutzt, um dort trotz des Verbots der Prostitution nachzugehen.

„Baurechtliche Vorschriften sprachen gegen die Nutzung der Wohnung zur Ausübung der Prostitution“, so der Polizeisprecher weiter. Das Ordnungsamt griff daher umgehend durch, leitete steuer-, straf- und ordnungsrechtliche Verfahren ein. Zudem versiegelten die Beamten die Wohnungen, damit dort nicht erneut Prostitution stattfinden konnte.

„Prostitution kaum noch kontrollierbar“

Im Jahr 2020 leitete die Polizei rund 200 Strafverfahren wegen des Verdachts der verbotenen Prostitutionsausübung in der Nordstadt ein. Dabei ist sich Bandermann sicher: „Es gibt viel mehr Verstöße, als wir kennen.“

Dortmund: Die Polizei scheint machtlos gegen die illegalen Bordelle. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Lichtgut

Weiter sagt der Polizeisprecher: „Generell können wir feststellen, dass es durch die Pandemie schwieriger geworden ist, Orte, an denen Prostitution ausgeübt wird, festzustellen und Beteiligte zu überprüfen.“ Demnach würden Prostituierte ihre Dienste sehr häufig über Internetportale anbieten, ohne Anschriften mitzuteilen. Auch würden Prostituierte und Kunden Kontakte über Messengerdienste anbahnen.

Dabei finde Prostitution immer öfters an Orten wie Hotels, Büros oder Privatanschriften statt. Schließlich gesteht Bandermann: „Die Prostitution (ist) kaum noch zu kontrollieren.“

Für viele Prostituierte ist die Sexarbeit weiter eine Existenzsicherung. Soforthilfen vom Staat gibt es in dieser Branche nicht.