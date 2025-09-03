Dortmund: Unfassbare Bluttat! Unbekannter schießt Mann in den Rücken und flüchtet

Schreckliches Verbrechen in Dortmund! In der Nacht zu Mittwoch (3. September) hat ein Unbekannter gegen 0.30 Uhr einem anderen Mann (37) in den Rücken geschossen. Nach dem Schuss flüchtete er. Das Opfer wurde schwer verletzt, hatte Glück im Unglück.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dortmund mitteilen, war der Marokkaner an der Ecke Freistuhl/Kampstraße unterwegs. Dort kam es zu einem Streit mit dem mutmaßlichen Täter. Als das Opfer die Pistole erkannte, lief er in Richtung Reinoldikirche weg. Das half nichts – der Täter schoss auf ihn, verletzte ihn schwer.

Dortmund: Unbekannter schießt Mann in den Rücken und flüchtet

Der Schütze ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen mit einem anderen Mann unterwegs gewesen, beide konnten fliehen. Zur schnellen Fahndung setzte die Polizei einen Hubschrauber ein, zunächst erfolglos. Der Verletzte kam mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Mann, der geschossen hat, soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und schlank sein. Er trug einen Drei-Tage-Bart und hatte schwarze, glatte Haare, die ihm an der Stirn herunterhingen. Am rechten Unterarm ist er tätowiert. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans und helle Sportschuhe.

Mehr News:

Der zweite Mann ist etwa 25 Jahre alt, dünn und hat kurze, dunkle Haare. Er trug eine schwarze „Nike“-Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Sportschuhe. Die Polizei Dortmund hat jetzt eine Mordkommission eingerichtet, bittet unter 0231 132 7441 um Hinweise.