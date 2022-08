Dortmund: Personengruppen gehen brutal aufeinander los – Polizei hat schockierende Erkenntnis

Dortmund. Polizeieinsatz an der Schleswiger Straße in Dortmund!

Am Sonntagnachmittag waren mehrere Personen aufeinander losgegangen. Das hatte beinahe 200 Schaulustige angelockt. Die Polizei Dortmund nahm zwei junge Männer fest. Bei der Überprüfung ihrer Identitäten stellten die Beamten Erschreckendes fest.

Dortmund: Polizei nimmt nach Schlägerei Tatverdächtige fest – nicht nur ihr Alter ist überraschend

Am Nachmittag gegen 15.25 Uhr waren die alarmierten Polizeikräfte vor Ort eingetroffen und mussten zunächst den Überblick über die große Menge an Schaulustigen gewinnen, die auf der Schleswiger Straße versammelt war. Es kristallisierten sich zwei Streitparteien aus dem kriminellen Milieu heraus, die ihren Konflikt offenbar gewaltsam auf offener Straße ausgetragen hatten. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Die Beamten nahmen zwei Tatverdächtige fest, davon war einer 25 und der andere erst 14 Jahre alt. Beide waren bereits polizeibekannt. Den Jüngeren übergaben sie gleich von der Wache Nord aus über in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten. Der 25-Jährige jedoch verblieb in Polizeigewahrsam und soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Bei ihm klingelte etwas bei den Beamten.

Die Nordstadt von Dortmund wird in letzter Zeit häufiger zum Schauplatz von Schlägereien krimineller Gruppen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / RHR-Foto

Dortmund: 25-Jähriger erneut in Streit verwickelt – auch HIER stiftete er Unruhe

Allerdings war der junge Mann erst kürzlich in weitere Straftaten verwickelt. Zuletzt hatte ihn die Polizei bei einem Einbruch in der Nacht zum Samstag auf frischer Tat ertappt. Auf der Beratgerstraße war er in das Gebäude einer Kupferdrahtfirma eingedrungen. Zudem hatte er am vergangenen Donnerstag bereits bei einem Streit mit einem Gleichaltrigen mit einer PTB-Waffe (einer Schreckschusspistole) um sich geschossen. Dabei wurde jedoch niemand verletzt.

Die Dortmunder Polizei hat aus den vermehrten Vorkommnissen bereits ihre Schlüsse gezogen und war am Sonntag mit verstärkten Kräften unterwegs. Auch in den kommenden Tagen wollen sie erhöhte Präsenz in der Nordstadt zeigen. (mbo)