Dortmund: Polizei sagt Raser-Szene den Kampf an – mit dieser Aktion mitten in der Sperrstunde

Dortmund. In Dortmund sind immer wieder Raser unterwegs, die unter anderem illegale Autorennen veranstalten und andere Menschen gefährden oder belästigen. Jetzt hat die Polizei Dortmund der Raser-Szene den Kampf angesagt.

Mitten in der Sperrstunde führte sie eine Aktion gegen die Raser durch.

Dortmund: Polizei nimmt sich Raser vor

Der Polizei Dortmund sind die Raser schon länger ein Dorn im Auge. Vergangenes Wochenende hat sie deshalb ernst gemacht und sich dutzende Raser vorgenommen. Das teilte die Polizei am Sonntag in einer Polizeimeldung mit.

Am Samstagabend um 23 Uhr begann die Polizei „mit einem restriktiven Sperrkonzept“, um Raser und Poser aus der Dortmunder Innenstadt fernzuhalten. Der vom Südwall kommende Verkehr konnte wegen der Polizei-Sperre nicht auf den Ostwall fahren und musste stattdessen auf die Ruhralle abbiegen.

Hinter der Sperre am Ostwall hatten die Polizisten eine Kontrollstelle eingerichtet. In der Folge waren gegen ein Uhr in der Nacht deutlich weniger Autos unterwegs. Derartige Straßensperren gab es zudem auch am Phoenixsee in Hörde.

Polizei erteilt Platzverweise

„Einige unbelehrbare und uneinsichtige“ Autofahrer bildeten daraufhin auf dem Wall mit ihren Fahrzeugen Gruppen und fuhren durch die Gegend. Die Polizei hielt die Fahrer mit mehreren Streifenwagen an und erteilte Platzverweise. Darüber hinaus räumten Personen aus der Szene die Sperren der Polizei auf dem Schwanenwall mehrmals zur Seite. Die Polizei reagierte auch darauf mit Platzverweisen.

Das Konzept der Polizei wurde durchgeführt, weil Autofahrer mit ihren stark motorisierten Fahrzeugen, lauten Auspuffen und Hupkonzerten in der Vergangenheit für massive Lärmbelästigungen gesorgt hatten. Die Polizei wollte jenen Autofahrern den Aufenthalt und das Fahren auf dem Wall „so unattraktiv wie möglich“ gestalten. Sie macht auf die Straßenverkehrsordnung aufmerksam: „Das unnütze Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn andere Personen z. B. durch Motorenlärm belästigt werden.“

Insgesamt mussten 86 Personen die Innenstadt verlassen. (nk)