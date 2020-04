Dortmund: Polizei rückte am Mittwochabend zu einer Kleingartenanlage an, dann fand sie unglaubliche Szenen vor. (Symbolbild)

Dortmund: Polizei rückt zu Kleingartenanlage an – und fällt vom Glauben ab, als sie DAS sieht

Dortmund. Am Mittwochabend konnten Polizisten ihren Augen nicht trauen, als sie an einer Kleingartenanlage in Dortmund ankamen.

Ein Zeuge hatte den entscheidenden Hinweis gegeben.

Um kurz nach 23 Uhr rückte die Polizei zu der Kleingartenanlage an der Hannöverschen Straße in Dortmund aus. Ein Zeuge hatte zuvor von der Ansammlung mehrerer Personen in einem Restaurant berichtet.

Tatsächlich war der Parkplatz des Restaurants komplett belegt. Vor dem Notausgang trafen die Polizisten auf einen Raucher, der hektisch die Tür schloss. Offensichtlich hatte er etwas zu verbergen, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte.

In dem Restaurant spielten sich nämlich unfassbare Szenen ab: Trotz Kontaktsperre und Ansammlungsverbot wegen des Coronavirus waren 15 Menschen in dem Restaurant zusammengekommen, die ein Poker-Turnier veranstalteten.

An zwei Poker-Tischen saß jeweils ein Croupier und auch die Chips lagen bereit. Die Anwesenden bedienten sich zudem an der Theke, die voll funktionsfähig war. Die Jalousien des Lokals waren heruntergelassen.

Polizei verhängt Bußgelder und leitet zusätzliche Ermittlungen ein

Abgesehen davon, dass Glücksspiele dieser Art illegal sind, lag ein Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung vor. Die Polizei erteilte den Gästen deshalb einen Platzverweis und verhängte Bußgelder. Gegen den Betreiber des Restaurants wird gesondert ermittelt. Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels wurden ebenfalls eingeleitet.

Die Polizei schätzt die Höhe der Bußgelder wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung auf insgesamt 4000 Euro. Sie weist darauf hin, dass sie Verstöße gegen die Corona-Schutzvorschriften weiterhin konsequent ahnden werde. (nk)