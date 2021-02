Dortmund: Polizei greift HIER radikal durch – „Werden diese Szene konsequent ausbremsen“

Dortmund. Ausgebremst durch die Polizei Dortmund hatten Raser und Poser in der Nacht zu Samstag besonders auf dem Wall wenig zu lachen.

Dafür hatte die Polizei Dortmund jede Menge zu tun.

Dutzende Einsatzkräfte haben jedes in Frage kommende Fahrzeug vom Polo bis zum Porsche gestoppt und kontrolliert. Allein in den ersten 90 Minuten stellten die Beamten am Ostwall sechs Autos sicher.

Polizei Dortmund hat sich die Raser-Szene erneut vorgeknöpft

Mindestens 362 Personen und 226 Fahrzeuge kontrollierten die Polizisten von Freitag auf Samstag am Wall. Bis tief in die Nacht sprachen sie 36 Platzverweise aus, um Anwohner vor Lärm und Müll - der regelmäßig vor ihren Haustüren anfällt - zu schützen.

Die Polizisten verhängten 33 Verwarngelder. Sechs Fahrzeuge wurden direkt zu Beginn des Abends in diesem Zusammenhang abgeschleppt.

Auch an der Phönixstraße wurde kontrolliert

Konsequent nahmen Polizeibeamte auch Autos an der Phönixseestraße unter die Lupe. Hier hatten sich spontan in der Spitze rund 30 Fahrzeuge gesammelt und für Lärm gesorgt.

⛔️ Die #Wallkontrollen laufen - und die bisherigen Zahlen zeigen, dass wir das, was wir tun, aus gutem Grund tun: Mittlerweile stehen wir bei sechs Sicherstellungen. Nach zweieinhalb Stunden. Dieser VW war auch zu laut und wird deshalb aus dem Verkehr gezogen. #Ruheaufdemwall pic.twitter.com/T5dHbDO9dU — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) February 26, 2021

Polizeihauptkommissar Falko Haarhaus war zufrieden: „Wir haben Raser, Poser und die illegale Tuningszene heute so lange kontrolliert, bis der Wall leer war.

Und auch in Zukunft werden wir diese Szene konsequent ausbremsen, bis der letzte Autofahrer oder die letzte Autofahrerin den Spaß am Lärm und Rasen verloren hat.“ (fb)