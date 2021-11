Dortmund: Polizei schnappt Raser - als die Beamten seinen Führerschein kontrollieren, fallen sie vom Glauben ab

Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Dortmund. Autorennen in Dortmund! Am Freitagabend hat sich ein BMW-Fahrer ein verbotenes Rennen mit einem anderen Autofahrer in Lünen-Brambauer geliefert.

Als die Polizei den Raser in Dortmund anhält, staunt sie nicht schlecht.

Dortmund: Als die Polizei einen Raser anhält, staunt sie nicht schlecht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Elmar Gubisch

Dortmund: Raser erstaunt die Polizei

Am Freitagabend stand ein Polizeiauto auf der Friedhofstraße in Lünen-Brambauer an einer roten Ampel. Plötzlich schoss ein BMW mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit über die Königsheide, denn er fuhr bis zu 100 km/h bei Tempo 30. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Der BMW-Fahrer aus Waltrop lieferte sich ein Rennen mit einem anderen Autofahrer, dabei überholten sie sich gegenseitig, beschleunigten und fuhren sogar über Fußgängerüberwege. Als der Raser in die Straße „Am Brambusch“ abbog, konnte die Polizei ihn anhalten und staunte nicht schlecht.

Bei der Kontrolle des BMW-Fahrers kam ans Licht, dass dieser gerade einmal 18 Jahre alt ist und seinen Führerschein erst seit drei Monaten besitzt. Er musste das Auto, sein Mobiltelefon sowie seinen Führerschein bei der Polizei abgeben. Im Falle, dass er für ein verbotenes Rennen verurteilt wird, droht ihm eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe. Der andere Autofahrer ist bislang unbekannt. (lb)