Mann liefert in Dortmund Päckchen aus – als er zu seinem Wagen zurückkehrt, ist er fassungslos

Was für ein dreistes Verbrechen in Dortmund! Gerade am Wochenende sind Paketzusteller oft auf Achse, bringen Bestellungen noch an den Mann oder Frau. In Dortmund aber ist das bei einem Zusteller unfreiwillig in die Hose gegangen.

Der Grund: Dessen weißer Paketlieferwagen ist gestohlen worden! Wie die Polizei Dortmund mitteilt, parkte der Zusteller sein Fahrzeug gegen 11.50 Uhr in der Siemensstraße in Dorstfeld ab. Er stieg aus, brachte eine Lieferung dann zu Fuß weiter. Ehe es geschah…

Mann liefert in Dortmund Päckchen aus – dann wird sein Wagen geklaut

Denn plötzlich bemerkte er, dass sich das Auto in Bewegung setzte. Während der Zustellung nämlich sah er aus den Augenwinkeln, dass sich eine schlanke Frau von etwa 30 Jahren ins Fahrzeug gesetzt hatte.

Sie entfernte sich mit dem Wagen in Richtung Süden auf der Siemensstraße. Die Frau trug kurze schwarze Haare, dazu noch einen schwarzen Pullover und schwarze Jeans.

Bitter: Das Auto wurde unverschlossen und mit laufendem Motor zurückgelassen. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung und mögliche Zeugen um Hilfe. Wer was gesehen hat, soll sich unter der 0231 132 7441 an die Ermittler wenden.