Dortmund: OB und Polizeipräsident richten DIESEN Silvester-Appell an Bürger

Dortmund. Das Jahr 2020 ist fast abgeschlossen. Silvester steht vor der Tür. Dieses Jahr wird es aber wegen der Corona-Pandemie auch in Dortmund deutlich anders werden, als man es gewohnt ist.

Kurz vor Silvester haben sich nun Dortmunds Bürgermeister und der Polizeipräsident mit einem Appell an die Bürger gewandt.

Dortmund: Polizei und Oberbürgermeister richten vor Silvester Appell an Bürger

Wegen der Corona-Pandemie und den deswegen beschlossenen Maßnahmen soll Silvester dieses Jahr ganz anders ablaufen. Keine großen Menschenmengen, kein großes Feuerwerk, kein ausgelassenes feiern. All das soll dieses Jahr nicht stattfinden.

So soll ein weitere Anstieg der Infiziertenzahlen in Deutschland verhindert werden. Für das Einhalten der angeordneten Maßnahmen haben sich nun der Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal und der Polizeipräsident Gregor Lange stark gemacht.

Dortmund: Silvester soll anders ablaufen

Für ihren Appell nutzten sie ein Video, welches unter anderem auf der Facebook-Seite der Dortmunder Polizei gepostet wurde. In dem Clip richtet sich Thomas Westphal an die Dortmunder: „Meine Bitte an Sie alle: Seien sie vernünftig. Machen Sie mit und bleiben Sie an diesem Silvester untereinander zuhause und vermeiden sie Kontakte.“ Außerdem bedankt er sich für das Verständnis der Bürger für die Maßnahmen.

In die gleiche Kerbe schlägt Polizeipräsident Gregor Lange. Die Situation in den Krankenhäusern und Pflegeheimen spitze sich weiter zu, so der Polizeipräsident. „Ich bin froh, dass der Großteil von Ihnen sich in den letzten Monaten solidarisch gezeigt hat“, sagt er in dem Video Mit Blick auf Silvester ergänzt er: „Bitte halten Sie sich an die Corona-Regeln und geben sie Ordnungsamt und Polizei keinen Anlass für einen Einsatz.“

Dortmund: Bürgerin richtet Vorschlag an den Bürgermeister

Unter dem Post bringt eine Facebook-Nutzerin einen Vorschlag ins Spiel.

„Habe auch einen Vorschlag für Herrn Westphal: Beenden Sie bitte den Reiseverkehr!“ Sie wird aber von einem anderen User darauf hingewiesen, dass der Oberbürgermeister das nicht bestimmen könne. Die Botschaft des Videos scheint aber angekommen zu sein. (gb)