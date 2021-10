Dortmund: Betrüger bringt 84-Jährigen um hohe Geldsumme – mit dieser fiesen Masche

Die Crystal Meth-Produktion verlagert sich aus Tschechien in die Niederlande. Dabei sollen auch mexikanische Drogenkartelle eine Rolle spielen. Wiederholt wurden mexikanische und kolumbianische Meth-Köche festgenommen. Auch in NRW wächst die Sorge.

Mieser Betrugsfall in Dortmund!

Dort war es mal wieder ein Rentner, der Opfer eines Betrügers wurde. Aber eins nach dem anderen.

Am Donnerstag (14. Oktober) hatte der Senior aus Dortmund gegen 12 Uhr einen Anruf erhalten. Ein angeblicher Polizist meldete sich bei dem 84-Jährigen und teilte ihm mit, in der Nachbarschaft sei es zu einer Reihe krimineller Vorfälle gekommen.

Dortmund: Rentner Opfer miesen Betrugs

Daher müsse die Polizei nun das gesamte Vermögen des 84-Jährigen in Verwahrung nehmen. Der Betrüger hatte sein Anliegen derart glaubwürdig vorgetragen, dass der Rentner tatsächlich einen fünfstelligen Betrag bei seiner Bank abholte. Wenig später übergab der Senior dem Täter das Geld im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Wemphof in Kirchlinde im Westen von Dortmund.

In Dortmund wurde ein Senior Opfer einer miesen Betrugsmasche. (Symbolbild) Foto: imago/Sven Ellger

Im weiteren Verlauf des Tages meldete der Betrüger sich erneut beim 84-Jährigen, um eine weitere Geldübergabe zu koordinieren. Diese Geldübergabe fand im südlichen Bereich der Egilmarstraße (nähe Kirchlinder Straße - im weiteren Verlauf Rahmer Straße) statt. Dort nahm derselbe Täter einen weiteren hohen Bargeldbetrag in Empfang.

Polizei Dortmund sucht Zeugen

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die im Bereich der beiden Tatorte eine verdächtige Person beobachtet haben. Der falsche Polizeibeamte verließ das Mehrfamilienhaus Am Wemphof gegen 17.50 Uhr.

Der Täter war den ersten Angaben zufolge kräftig, hatte dunkelblondes Haar (vermutlich gewellt) und trug eine blaue Jeanshose mit weißen Flecken, eine beige Jacke mit Kapuze sowie einen roten Beutel.

Die Polizei Dortmund hat zudem einige Tipps zur Prävention solcher Betrugsfälle: