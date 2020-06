Dortmund: Polizei mit bitterer Raserbilanz auf den Pott-Autobahnen – ein Autofahrer übertrifft alle

Dortmund. Die Polizei Dortmund hatte am Sonntag ordentlich zu tun. Sie kontrollierte auf den Autobahnen die Geschwindigkeit von 107 Fahrzeugen. Die Beamten aus Dortmund sind alles andere als begeistert, doch ein Fahrer schoss den Vogel richtig ab.

Eine traurige Bilanz, so formuliert die Polizei Dortmund ihren Bericht für eine Kontrollaktion auf Abschnitten der A1, A44 und A46. Vor Ort waren 46 Einsatzkräfte, die zwischen 10 und 17 Uhr Raser aus dem Verkehr zogen.

Polizei Dortmund: Traurige Bilanz

Auch getunte Autos wurden gezielt beobachtet. Das Traurige: Bei 107 kontrollierten Fahrzeugen, erteilte die Polizei Dortmund 51 Fahrverbote. Fast die Hälfte war viel zu schnell unterwegs. 28 der Raser waren Motorräder.

Ein Mann aus Schwelm musste überstreiben. Die Polizei Dortmund erwischte ihn mit 106 km/h zu viel. (Symbolbild) Foto: imago images / MiS

Neben den Fahrverboten verteilten die Männer aus Dortmund 72 Knollen wegen Ordnungswidrigkeiten. Drei Verwarngelder wurden verhangen. Dabei kontrollierten sie insgesamt 123 Personen.

--------------

Diese Strafen drohen bei erhöhter Geschwindigkeit außerorts:

bis 10 km/h: 20 Euro

11 - 15 km/h: 40 Euro

16 - 20 km/h: 60 Euro

21 - 25 km/h: 70 Euro, 1 Punkt

26 - 30 km/h: 80 Euro, 1 Punkt, 1 Monat Fahrverbot

31 - 40 km/h: 120 Euro, 1 Punkt, 1 Monat Fahrverbot

41 - 50 km/h: 160 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot

51 - 60 km/h: 240 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot

61 - 70 km/h: 440 Euro, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot

über 70 km/h: 600 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot

--------------

Doch ein Mann (50) aus Schwelm schoss den Vogel wirklich ab. Auf der A44 Richtung Bochum, in Höhe der Anschlussstelle Witten-Zentrum, durfte er lediglich 80 fahren. Der Mann raste mit 186 Stundenkilometern auf der Autobahn!

+++ Hund springt in Gelsenkirchen ins Gleisbett – dann wird es dramatisch +++

Dortmund: Mann muss zum „Idiotentest“

Ende vom Lied: Er darf sich über ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro plus Gebühren freuen. Außerdem schickte die Polizei Dortmund einen Bericht zur Überprüfung der charakterlichen Eignung des Fahrers – dem „Idiotentest“ – an das zuständige Straßenverkehrsamt.

----------

Mehr News aus Dortmund:

Dortmund: Passagiere weigern sich Maske in Bus und Bahn aufzusetzen – jetzt greifen die Verkehrsbetriebe durch

Dortmund: Verstörender Anblick auf dem Westenhellweg – Kunden müssen DAS mitansehen

Essen, Dortmund, Bochum: DIESER Trend bereitet der Polizei Sorgen – er könnte Menschen töten

----------

Aus dem Verkehr zog die Polizei Dortmund ebenfalls einen 24-Jährigen aus der Eifel. Er war auf der A46 Richtung Brilon unterwegs. Die Beamten hielten ihn am Ausbauende Olsberg an.

+++ Dortmund: Herz-Patient muss notoperiert werden – dann geschieht ein Wunder „Das habe ich so vorher noch nie erlebt“ +++

Grund: Sein Wagen – inklusive Motor und Fahrwerk – war komplett für den Rennsport umgemodelt worden. Das Auto soll von Experten begutachtet werden. So lange muss er wohl auf ein herkömmliches Auto umsteigen. (ldi)