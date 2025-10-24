Großeinsatz in Dortmund: Mann sticht auf Frau ein ++ Lebensgefahr

Schockierende Szenen am Freitagmittag in Dortmund-Eving: Ein 48-jähriger Mann hat nach ersten Informationen von DER WESTEN mehrfach auf eine 43-jährige Frau eingestochen – mitten auf offener Straße.

Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, besteht akute Lebensgefahr.

Messerangriff in Dortmund: Frau schwebt in Lebensgefahr

Nach ersten Informationen von DER WESTEN geht die Polizei in Dortmund von einer Beziehungstat aus. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, Spezialisten der Kriminalpolizei waren im Einsatz, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Eine Mordkommission hat die Arbeit aufgenommen.

Auch der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Nach ersten Informationen von DER WESTEN der Ermittler soll der 48-Jährige möglicherweise noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mehr News:

Mehr Informationen in Kürze.