Dortmund: 13-Jährige ist auf dem Weg zur Schule – dann passiert was Unheimliches

Dortmund. Üble Szene in Dortmund.

Ein 13-jähriges Mädchen hat auf dem Schulweg in Dortmund ein schlimmes Erlebnis machen müssen.

Dortmund: Üble Szene auf dem Schulweg

Am Montagmorgen gegen 8.10 Uhr war der Teenager auf dem Verbindungsweg zwischen den Schulkomplexen an der Schweizer Allee unterwegs, als sich plötzlich ein unbekannter Mann näherte. Dann wurde es übel: Er soll das Mädchen unvermittelt umklammert und ihr dann den Mund zugehalten haben.

Dortmund: Auf dem Schulweg hat ein 13 Jahre alter Teenager eine furchtbare Erfahrung gemacht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Zum Glück reagierte die 13-Jährige geistesgegenwärtig und wehrte sich. Sie schlug den Unbekannten mit dem Ellbogen. Der ließ daraufhin von ihr ab und flüchtete.

Dein Kind wird von Fremden angesprochen? Das rät die Polizei NRW allen Eltern:

Im Akutfall: Berichtet das Kind, von einem Fremden angesprochen worden zu sein, bewahre die Ruhe. So kannst du deinem Kind vermitteln, dass es jetzt in Sicherheit ist

Verständige die Polizei, damit die Beamten weitere Maßnahmen einleiten können

Zu Vorbeugung: Bringe nicht den Namen deines Kindes am Schulranzen oder ähnlichem an. Sonst könnte der Fremde dein Kind mit Namen ansprechen, was Vertrauen schafft

Schicke dein Kind wenn möglich gemeinsam mit anderen Kindern auf den Schulweg

Schau dich gemeinsam mit deinem Kind nach möglichen Rettungsinseln um, etwa einer Arztpraxis oder einem Geschäft, an das sich das Kind im Notfall wenden kann

Weitere Tipps findest du in diesem Dokument der Polizei Bonn

Dortmund: Mann zieht Mädchen ins Gebüsch

Leider ist es nicht der erste Vorfall dieser Art in Dortmund in den letzten Tagen. Bereits am Sonntag hat ein Unbekannter versucht, eine 13-Jährige auf dem Muddenpennigweg in ein Gebüsch zu ziehen. Zum Glück konnte auch sie sich gegen den Angreifer wehren. Hier kannst du die Details nachlesen.

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gebe es nach jetzigem Kenntnisstand nicht, sagt die Polizei Dortmund. Dennoch suchen die Beamten weiterhin nach Zeugen.

Den Mann, der für den Vorfall am Montag verantwortlich ist, beschrieb das Mädchen als etwa 1,75 Meter groß mit normaler Statur. Er trug eine schwarze Regenjacke. Hast du den Fall beobachtet?

Dortmund: So erreichst du die Polizei

Wenn du Hinweise auf einen der Angriffe geben kannst, erreichst du die Beamten unter der Telefonnummer 0231/132-7441. (vh)