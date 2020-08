In Dortmund hat die Polizei bei einer Kontrolle Nahe einer Schule eine beunruhigende Entdeckung gemacht. (Symbolfoto)

Dortmund: Polizei macht erschreckende Entdeckung an Schulweg – „Es ist gefährlich“

Eine Kontrolle der Polizei Dortmund an einem Schulweg hat für erschreckende Ergebnisse gesorgt – und die Polizisten in Dortmund zu einer dringenden Warnung an alle Bürger bewegt.

Einen Tag nach dem Schulbeginn in Dortmund haben Polizisten an der an einem Schulweg gelegenen Radarmesstelle im Stadtteil Barop sechs Stunden lang die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autofahrer kontrolliert.

Dortmund: Radarkontrolle beunruhigt Polizeibeamte

Das erschreckende Ergebnis: Von den 653 Fahrzeugen war jedes Vierte zu schnell in der 30er-Zone unterwegs. Für die Beamten ein „schlechter Wert“ – und Grund genug, sich mit einer dringlichen Warnung an die Öffentlichkeit zu wenden.

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

hat 12 Stadtbezirke mit 62 Stadtteilen

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Ullrich Sierau (SPD)

„Heute müssen wir mal meckern“, beginnt der Facebook-Post der Polizeistelle. Anschließend bittet die Polizei darauf, aufs Tempo zu achten, sich nicht ablenken zu lassen und aufmerksam zu fahren. Denn: „Ein Unfall mit einem Kind kann schlimme Folgen haben.“

Dortmund: „Absolut rücksichtslos“

Und: „Stellen Sie sich vor: Die Polizei muss bei Ihnen anschellen, um Ihnen eine schreckliche Nachricht zu übermitteln, weil es jemand eilig hatte...“, beschreiben die Beamten das Horror-Szenario.

Bei Facebook können viele Dortmunder den Appell nachvollziehen, so kommentiert eine Frau: „Gestern bin ich noch überholt worden, weil ich mich an die 30 gehalten habe. Insbesondere an Schulen finde ich das absolut rücksichtslos.“

Die Polizei Dortmund betont daraufhin noch einmal: „Volle Zustimmung. Das nervt nicht nur. Es ist gefährlich.“ (kv)