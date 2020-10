DER WESTEN ist für dich in den Heißluftballon gestiegen und hat das Ruhrgebiet von oben gefilmt.

Dortmund: Polizei macht ernst! SO will sie bald in der Nordstadt kontrollieren

Dortmund. Die Polizei Dortmund macht ernst!

Sie geht in der Nordstadt in Dortmund nun einen weiteren Schritt im Kampf gegen die Kriminalität. In der Münsterstraße wird eine Videobeobachtung installiert.

Dortmund: Polizei geht weiteren Schritt gegen Kriminalität

Schon seit Montag dauern die Arbeiten an, im Laufe der Woche sollen Anwohner mit einem Rundschreiben darüber informiert werden. Während der Installierung zeichnen die Kameras keine Bilder auf, so die Polizei.

Erstmals aktiviert werden sollen die Kameras während eines Probebetriebs, der voraussichtlich im November 2020 an den Start gehen soll. Dieser sei für einen technisch zuverlässigen Echtbetrieb erforderlich, so die Polizei.

Dortmund: SO will die Polizei in der Nordstadt bald kontrollieren. (Symbolbild) Foto: imago images/Montage: DER WESTEN

Bereits seit vier Jahren wird auch das Brückstraßenviertel in Dortmund videoüberwacht, um im Nachtleben-Quartier für mehr Sicherheit zu sorgen und Straftaten vorzubeugen.

Dortmund: Ausweitung der Videoüberwachung

Im Januar dieses Jahres ordnete Polizeipräsident Gregor Lange an, die Videobeobachtung auf die Emscherstraße und die Münsterstraße auszuweiten. „In den letzten fünf Jahren ist das persönliche Risiko der Menschen, in Dortmund und Lünen Opfer einer Straftat zu werden, um satte 24 Prozent gesunken“, so Lange.

Weiter sagte er zu den neuen Videobeobachtungsplänen: „Es gibt für uns aber trotzdem noch viel zu tun, deswegen lassen wir nicht locker und nutzen alle unsere zur Verfügung stehenden Instrumente.“

Die Stadt Dortmund unterstützt die Pläne. Norbert Dahmen, Dezernent für Recht und Ordnung, erklärte damals: „In der Münsterstraße wird durch die Installation einer Videoüberwachung gleichermaßen die objektive Sicherheit und das subjektive Sicherheitsempfinden verbessert.“

Dortmund: Videoüberwachung in Münsterstraße ganztags

Anders als im Brückviertel soll die Videoüberwachung in der Münsterstraße nicht nur abends und am Wochenende, sondern auch tagsüber und unter der Woche eingesetzt werden.

Am Mittwoch will die Polizei weitere Informationen bekannt geben. (cs)