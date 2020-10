Dortmund: Polizei löst Hochzeit mit 380 Gästen auf – nicht nur wegen Corona

Dortmund. Wer eine Hochzeitsfeier in Dortmund plant, muss wegen Corona einige Einschränkungen in Kauf nehmen. So dürfen derzeit nur 150 Personen an den Feierlichkeiten teilnehmen.

Ein Ehepaar aus Dortmund hat mehr Familienmitglieder und Freunde beim schönsten Tag im Leben dabeihaben wollen – und lud kurzerhand trotz Pandemie 380 Menschen ein. Doch das war nicht der einzige Verstoß an diesem Abend, wegen dem die Polizei einschreiten musste...

Dortmund: Polizei löst Hochzeitsfeier mit 380 Gästen auf – doch die Gästezahl ist nicht der einzige Verstoß an dem Abend

Das Ende der Party kam für einige Gäste überraschend. Sie reagierten aggressiv auf die Mitarbeiter des Ordnungsamts, die die Feier beenden wollten. Sie riefen deswegen die Polizei hinzu.

Die Polizei beendete eine Hochzeitsfeier in Dortmund. Foto: imago images

Doch der Verstoß gegen die Corona-Regeln war nicht der einzige: „Auch aus bauordnungsrechtlichen Gründen wurde eine weitere Nutzung des Festsaals untersagt“, teilen die Behörden mit.

Das droht dem Betreiber des Festsaals nun

Dem Betreiber drohen nun weitere rechtliche Konsequenzen durch die Stadtverwaltung.

Wegen steigender Infektionszahlen appelliert nun Georg Lange, Polizeipräsident in Dortmund, an Veranstalter und Gäste, bei der Partyplanung „äußerste Vorsicht“ walten zu lassen.

Das wünscht sich der Dortmunder Polizeipräsident

„Unter großen Anstrengungen mit weitreichenden Folgen für Familie und Beruf haben wir im Frühjahr die Infektionszahlen in den Griff bekommen. Diesen mit viel Verzicht und Disziplin erreichten Erfolg dürfen wir nicht aufs Spiel setzen“, mahnt Lange. (vh)