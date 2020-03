Dortmund: Polizei kontrolliert Shisha-Bars – und macht erschreckenden Fund

Dortmund. Shisha-Bars stehen nicht selten im Visier von Polizei und Zoll. Und die Beamten werden dort auch hin und wieder fündig. So auch am Dienstag.

Das Ordnungsamt und der Zoll kontrollierten am Dienstag mehrere Shisha-Bars in der Umgebung von Dortmund sowie in Siegen. Dabei machten sie einen erschreckenden Fund.

Dortmund: Zoll führt Kontrollen durch

Die Beamten führten Kontrollen in insgesamt zwölf Shisha-Bars durch. Darunter in Hagen, im Märkischen Kreis, im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Siegen, als sie auf haufenweise unversteuerten Shisha-Tabak in gleich mehreren Bars stießen!

Allein in einer Bar in Siegen beschlagnahmten die Beamten 20 Kilo des Tabaks. Insgesamt fanden sie am Dienstag sogar fast 47 Kilo. Somit leitete die Polizei drei Straf- und neun Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Zoll lobt „gute Zusammenarbeit“

Die Pressesprecherin des Hauptzollamts Dortmund, Andrea Münch, erklärt in einer Pressemeldung: „Nicht nur in den Ruhrgebietsgroßstädten, sondern im gesamten Bezirk des Hauptzollamts Dortmund erfolgen Kontrollen von Shisha-Bars.“

Dortmund: Der Zoll spricht von einem "Erfolg" der Kontrollen. Foto: Hauptzollamt Dortmund

Und die gute Zusammenarbeit mit den Ordnungshütern und der Polizei sei auch erfolgreich, sagt sie weiter.