Dortmund: Polizei kontrolliert Raser – dann meldet ER sich zu Wort

Dortmund. In Dortmund ist die Polizei an diesem Wochenende erneut gegen Raser vorgegangen. Doch dann meldete sich plötzlich eine bekannte Person zu Wort.

Dortmund: Polizei kontrolliert Raser

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war die Polizei Dortmund erneut im Kampf gegen „die Raser-, Poser- und illegale Tuningszene“ im Einsatz. Diese steht bei der Polizei bereits seit längerer Zeit im Fokus.

Gerade für die Anwohnerinnen und Anwohner des Wallbereichs hatte sich die Situation in den letzten Wochen noch einmal deutlich verschärft. Es war zu einigen Beschwerden wegen Lärmbelästigung in letzter Zeit bei der Polizei Dortmund gekommen. Deswegen sperrte diese gegen 21.30 Uhr erneut den Wall an mehreren Stellen und leitete den Verkehr durch drei Kontrollstellen (Rheinische Straße, Ruhrallee, Märkische Straße) ab.

Dortmund: Großeinsatz der Polizei gegen Raser

Ebenso wie bei den Kontrollen in der Nacht zu Samstag waren deutlich weniger Fahrzeuge als in den Wochen zuvor auf dem Wall unterwegs. Es wurden insgesamt 373 Personen kontrolliert und 218 Kraftfahrzeuge überprüft. In diesem Zusammenhang wurden 57 Platzverweise ausgesprochen, drei Blutproben wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln genommen und insgesamt 28 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt.

„Es ist deutlich sichtbar, dass wesentlich weniger Szenenangehörige nach Dortmund gekommen sind. Für uns ist dies ein erkennbares Zeichen dafür, dass unser konsequentes Einschreiten mit einem massiven Personaleinsatz sowie unsere Appelle in die Szene hinein erste und auch deutliche Erfolge zeigen. Es steht fest, dass wir auch in Zukunft nachhaltig gegen diese Szene und ihr Verhalten vorgehen werden, denn uns ist klar, dass dies heute auch nur eine Momentaufnahme sein könnte. Wir werden nicht eher Ruhe geben, bis es zu einer Verbesserung für die Dortmunder Bürgerinnen und Bürger gekommen ist“, so der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange.

Dortmund: ER ist bei dem Großeinsatz vor Ort

An der Kontrollstelle Ruhralle machte sich der Innenminister des Landes NRW – Herbert Reul – gemeinsam mit Polizeipräsident Gregor Lange und Oberbürgermeister Thomas Westphal selbst ein Bild von der Situation in der Dortmunder Innenstadt.

Dortmund: NRW-Innenminister Herbert Reul verschaffte sich vor Ort einen Eindruck von der Lage. (Symbolbild) Foto: imago images Revierfoto

„Es ist eine eindrucksvolle Aktion, die hier läuft und zwar nicht einmalig jetzt, sondern schon seit vielen Jahren. Was die Dortmunder Polizei hier macht, kann sich wirklich sehen lassen und es geht auch nur so. Konsequent dran bleiben, kontinuierlich arbeiten und mit vielen Nadelstichen am Ball bleiben, um denen, die sich hier so daneben benehmen, das Leben schwer zu machen. Ich habe eine Riesenhochachtung vor den Polizistinnen und Polizisten, die sich hier genau aus diesem Grund die Nächte um die Ohren schlagen“, so Innenminister Herbert Reul.

Bei dem Einsatz wurde die Polizei vom kommunalen Ordnungsamt und der Verkehrsüberwachung der Stadt Dortmund unterstützt. Bei den Geschwindigkeitskontrollen konnten insgesamt 181 Verstöße festgestellt werden. Darüber hinaus erstatteten die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 29 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung, die Straßenverkehrsordnung, das Landesimmissionsschutzgesetz und das Kreislaufwirtschafts-abfallgesetz. (gb)