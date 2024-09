Dortmund: Polizei nimmt Kiosk hoch – irre, was Beamten unter Ladentheke finden

Der Kiosk oder die Trinkhalle an der Ecke gehören genauso zum Ruhrgebiet wie Currywurst mit Pommes oder die Fußballvereine FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Gerade weil die kleinen Ladengeschäfte so vielseitig bestückt sind, haben die Menschen im Pott die Kioske so gern.

Doch was ein Mann in seinem Kiosk in Dortmund neben den gängigen Produkten wie Tabak, Getränken und Süßigkeiten so alles noch verkaufte, geht zu weit. Die Polizei Dortmund griff ein!

Dortmund: Skurrile Razzia in Kiosk

Der mehr als gut sortierte Kiosk in der nördlichen Innenstadt von Dortmund wurde am Mittwoch (4. September) von Angestellten des Ordnungsamtes sowie Beamten der Polizei kontrolliert.

In den Kioskräumen staunten die Kontrolleure nicht schlecht, hatte der Kioskbetreiber neben normalen, erwartbaren Produkten wie Lebensmittel, Getränke oder Tabakwaren ein noch vielfältiges Angebot unter der Ladentheke. Genauer fanden die Verantwortlichen große Menge unverzollten Tabak und E-Zigaretten, außerdem unverzollte Shishas. Daneben verkaufte der Kioskbetreiber auch nicht zugelassene und vermutlich gefälschte Potenzmittel.

Dortmund: Es kommt noch schlimmer

Doch das war noch lange nicht alles: Im Keller des Kiosks in der Dortmunder City entdeckten die Kontrolleure noch mehr Waren, die offenbar unverzollt und unrechtmäßig verkauft worden waren. Laut Polizei Dortmund handelt es sich um „massenhaft mutmaßliches Diebesgut“ in Form von Shampoos gegen Haarausfall und gegen Schuppen, Batterien und Dingen, die man in einem Kiosk üblicherweise verkauft.

Auch ein neuwertiges E-Bike war in dem Keller gelagert, das der Kiosk-Betreiber angeblich für 70 Euro privat von einem Unbekannten erworben hatte. Nachdem die Polizeibeamten alle Artikel sichergestellt hatten, stellten sie mehrere Anzeigen gegen den Mann aus – unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei, Steuerhehlerei und des Inverkehrbringens von illegalen Arzneimitteln.