Kleine Kinder ohne Kindersitz im Auto erwischt! Dreist, was sich Dortmunderin danach leistet

Freche Aktion nach einer Verkehrskontrolle am Montag (25. August) in Dortmund. Die Beamten hielten eine Mercedes-Fahrerin (32) an, weil die Hauptuntersuchung ihres Wagens überfällig war.

Dabei entdeckten die Einsatzkräfte, dass ihre drei kleinen Kinder ohne Kindersitze im Auto saßen. Das fällig Verwarngeld (35 Euro) zahlte die Dortmunderin und versprach, nicht weiterzufahren. Doch zehn Minuten später passierte es.

Polizei schnappt uneinsichtige Dortmunderin

Da war die junge Frau erneut mit ihrem Wagen auf der Provinzialstraße unterwegs und fiel den Beamten dabei wieder auf. Besonders dreist: Noch immer saßen die Kinder ohne Kindersitze im Auto.

Diesmal reagiert die Frau nach Angaben der Polizei Dortmund uneinsichtig und aggressiv. Die Polizisten wollten den Autoschlüssel sicherstellen, doch sie versteckte diesen in ihrer Handtasche. Bei der Durchsuchung leistete sie erheblichen Widerstand.

Dortmunderin beleidigt Beamte – „Schlecht für sie“

Die Beamten nahmen die Dortmunderin vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache Lütgendortmund. Im Streifenwagen beleidigte sie auf Türkisch die Beamten. „Schlecht für sie“, denn ein Polizist verstand die Beleidigungen. Die Frau erhielt Anzeigen wegen Widerstands und Beleidigung. Nach der Behandlung auf der Wache durfte sie gehen.

Die Kinder der Dortmunderin und der Autoschlüssel wurden dem Vater übergeben. Der Vorfall zeigt, wie wichtig Kindersitze sind. Die Polizei Dortmund weist gerade mit Beginn des neuen Schuljahres auf die Wichtigkeit von Kindersitzen bis zum 12. Lebensjahr hin:

Informieren Sie sich möglichst umfassend vor dem Kauf eines Sitzes, z. B. anhand von Testberichten. – Lassen Sie sich in einem Fachhandel ausführlich beraten.

Testen Sie den Einbau sowie die Bedienung des Sitzes im eigenen Fahrzeug. Für den optimalen Sitz nehmen Sie Ihr Kind mit und passen Sie den Sitz seiner Größe an.

Alle i-Size-Sitze werden mit dem Einrastsystem Isofix befestigt – allerdings nur in dafür zugelassenen Fahrzeugen. Entsprechende Typenlisten werden über den Fahrzeughersteller oder Kindersitzanbieter veröffentlicht.

Und das Wichtigste: „Schnallen Sie Ihr Kind an. Kontrollieren Sie die Kinderhaltegurte und regulieren Sie diese im Zweifel nach.“

