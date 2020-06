Dortmund: Polizei führt Kontrollen gegen Clan-Kriminalität durch – und macht DIESE Entdeckung

Polizei-Kontrollen gegen Clan-Kriminalität in der Dortmunder Nordstadt. (Symbolbild)

Dortmund. Polizei-Kontrollen gegen Clan-Kriminalität in der Dortmunder Nordstadt!

In der Nacht zu Samstag hat die Polizei Dortmund Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Drogen- und Clankriminalität in der Nordstadt durchgeführt. Kaum zu glauben, was die Beamten dabei entdecken!

Dortmund: Polizei führt Kontrollen gegen Clan-Kriminalität durch

Uniformierte und zivile Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht vorwiegend Drogenumschlagsplätze in der Nordstadt. Darunter: Ein Café in der Gronaustraße.

Dort beobachteten die Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Drogenkäufer, der ein Haus betrat und kurz darauf wieder verließ. Danach wurde er kontrolliert.

Bei der Kontrolle stellte die Polizei diese Beweismittel sicher. Foto: Polizei Dortmund

Anlass genug mit einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung das Café auf den Kopf zu stellen. Und Bingo: Die Beamten stießen auf vier Personen, zwei Männer (37, 46) und zwei Frauen (22, 30), sowie Kokain, Verpackungsmaterial, Bargeld und Waffen. Immerhin illegale Waren im Wert von 2000 Euro.

Nach dieser Entdeckung wurden die vier Tatverdächtigen festgenommen. Der 37-jährige Mann ohne festen Wohnsitz wehrte sich laut Polizei massiv gegen die Festnahme. Die Frauen versuchten offenbar zu flüchten, konnten daran jedoch gehindert werden.

Die Bilanz der Kontrolle in der Nacht:

vier Festnahmen

fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, die zur Anzeige kamen

neun Platzverweise

Darüber hinaus kam es auch zu zahlreichen verkehrsrechtlichen Maßnahmen:

eine Blutprobe

59 Verwarngelder

vier Zahlkarten und

zwei Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Nacht zu Montag konnten die Beamten weitere Drogenhändler hochnehmen. Zudem stellten sie eine iPad sicher, das von einem Einbruch im Dezember 2019 stammt. (mia)