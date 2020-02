Eine Mordkommission ermittelt in Dortmund, nachdem eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden wurde. Symbolbild)

Dortmund: Polizei findet tote Frau in Wohnung in der Innenstadt – Ermittler haben schrecklichen Verdacht

Dortmund. Schreckliche Nachricht aus Dortmund!

Eine Frau (30) wurde in den frühen Morgenstunden am Montag in ihrer Wohnung in der Dortmunder Innenstadt tot aufgefunden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft aus Dortmund am Montag mit.

Dortmund: Frau tot aufgefunden - Hat ihr Ehemann sie getötet?

Dringend tatverdächtig ist ihr 41-jähriger Ehemann. Er hatte den Notruf gewählt. „Aufgrund der Auffindesituation und der ersten Ermittlungsergebnisse besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts“, so die Polizei. Der 41-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Sie soll nun die genaue Todesursache klären. Die Obduktion des Leichnams wird am Dienstag stattfinden. (js)