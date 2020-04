Dortmund: Polizei fährt Kontrollen durch die Straßen – und spielt ausgerechnet DIESES Lied

Dortmund. Die Stadien sind dicht, das Revierderby wurde kurzerhand wie alle anderen Bundesligaspiele abgesagt. Das Coronavirus hat Deutschland im Griff. Doch die Fans aus Dortmund, die normalerweise auf der Südtribüne des BVB stehen und vor Anpfiff „You'll never walk alone“ singen, lassen sich trotzdem nicht unterkriegen.

Normalerweise grölen 80.000 Menschen diese Hymne im Stadion von Borussia Dortmund. (Archivbild) Foto: imago/Thomas Bielefeld

Wenn sie es nicht im Stadion machen können, dann grölen die Menschen aus Dortmund das Fan-Hymne eben von ihren heimischen Balkonen.

Menschen aus Dortmund singen „You'll never walk alone“

Und dabei haben sie am Montagabend sogar tatkräftige Unterstützung bekommen.

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

Als es um 19.09 Uhr losgehen sollte mit dem Gesang, fuhr gerade eine Polizeistreife durch das Kreuzviertel. Doch anders als vielleicht von vielen Menschen erwartet, haben die Beamten das kleine Event nicht abgebrochen. Sie haben lautstark mitgemacht, berichten die Ruhr Nachrichten.

Polizei stimmt Fan-Hymne über Lautsprecher an

Über die Lautsprecheranlage, mit der eigentlich Menschen zur Ruhe gerufen werden, ließen sie die Hymne durch die engen Gassen in Dortmund schallen. Und erfreuten damit vermutlich nicht nur Fans von Borussia Dortmund. Wobei „You'll better walk alone“ aktuell wohl die korrekte Version des Textes wäre. Genau wie Frank Zander seine Hertha-BSC-Hymne „Nur nach Hause gehen wir nicht“ in „Nur nach draußen gehen wir nicht“ umtextete...

>> Wie sieht die Lage im Krisengebiet NRW aus? Mehr dazu liest du HIER

Eine ähnliche Aktion hatten spanische Polizisten auf Mallorca in petto. Dort fuhren sie durch die Straßen der Insel, stiegen aus ihren Streifenwagen und brachten den Anwohnern mit Gitarre und Gesang ein Ständchen.