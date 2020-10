Dortmund: Polizei wütend über dieses Phänomen – und spricht damit allen aus der Seele

Dortmund. Sie sind eine Plage in ganz Deutschland, von der auch Dortmund nicht verschont bleibt. Überall das gleiche Bild – E-Scooter kreuz und quer verstreut. Entweder du liebst sie oder du hasst sie: E-Scooter.

Jetzt hat sich auch die Polizei Dortmund bei Twitter zu dem Thema geäußert, und dabei mächtig Dampf abgelassen: „Kär, muss dat denn sein?“, beginnt die Schimpftirade. Dabei geht es besonders um ein Fehl-Verhalten von E-Scooter-Fahrern.

Dortmund: Polizei schießt gegen E-Scooter – „Kerlokiste! Mann ey! Hackt‘s noch?“

So regt sich die Polizei Dortmund mächtig darüber auf, dass die elektronischen Leih-Roller ständig im Weg rumliegen und somit zur Stolperfalle werden, besonders für ältere Menschen. „Kerlokiste! Mann ey! Hackt‘s noch?“, heißt es da.

Eine Polizistin räumt einen E-Scooter aus dem Weg. Foto: imago images / brennweiteffm

Eine Beobachtung, mit der die Beamten nicht alleine stehen.

------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

hat 12 Stadtbezirke mit 62 Stadtteilen

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Ullrich Sierau (SPD)

------------------------------

In Dutzenden Kommentaren pflichten die Twitter-User der Polizei bei. „Wie oft habe ich das so gesehen oder stehend mitten auf dem Gehweg, dann muss man schauen,wie man mit dem Kinderwagen da vorbei komm“, schreibt eine.

Doch besonders auch der Ton der Wutrede kommt an.

------------------------------------

-------------------------------------

Polizei Dortmund erfreut mit bestem Ruhrdeutsch

So ist die Meldung in feinstem Ruhrdeutsch geschrieben. Auszug gefällig? Bitteschön: „Da gehsse schön ambs vonne Schicht zurück nach Hause und fürn Wegbier anne Bude vorbei und zack - läufsse mit die Flunken vor so‘n leuchtendes Eisengestänge, dat aussieht wie 'n Weihnachtsbaum mit Jahresendzeitillumination. Is aber kein Christbäumken, sondern so ein iihhh-Scooter, quasi n Tretroller für Arme.“

Unterschrieben ist das ganze scherzhaft vom „Polizeipraktikanten“. Die User sind begeistert: „Toll geschrieben, Herr Polizeipraktikant. Schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben?“

Damit die wichtige Botschaft aber auch bei jedem ankommt, der nicht aus dem Ruhrpott kommt, gibt es gleich noch eine Variante auf Hochdeutsch dazu: „Wenn Sie E-Scooter nutzen, stellen Sie diese nach Gebrauch - bitte, bitte, bitte - so ab, dass sie als Stolperfalle niemanden gefährden und dass niemand vom Geh- oder Radweg auf die Straße ausweichen muss. Einen E-Scooter ordentlich einzuparken dürfte zu schaffen sein.“