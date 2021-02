Dortmund: Irres Ranking – Polizei stellt Top 5 der kuriosesten Blitzer-Geschichten vor

Dortmund. In dieser Woche hat sich die Polizei Dortmund etwas ganz Besonders ausgedacht.

Die Beamten haben ein Ranking der kuriosesten Blitzer-Geschichten aus Dortmund erstellt. Am Donnerstag hat die Polizei den zweiten Platz vorgestellt.

Dortmund: Brautpaar sichert sich Platz 2

Den sicherte sich ein Mann, der 2018 am Tag seiner Hochzeit mit seiner frisch vermählten Partnerin geblitzt worden war. Am Ende des Jahres wandte sich der Mann an die Polizei, um einen weiteren Abzug des Fotos als Erinnerungsstück zu bekommen.

Das Original habe er verloren. Die Polizei kam seiner Bitte nach, „ausnahmsweise“, so die Beamten, die den Vorfall so tauften: „Ja, ich will – ein Blitzerfoto!“

Dortmund: Dieser Autofahrer landet auf dem Treppchen

Am Mittwoch zeigten die Beamten einen Autofahrer, der am 3. Juli 2019 in Dortmund geblitzt wurde. Die Aufnahme sollte nicht nur beweisen, dass der Mann zu schnell fuhr, sondern deckte noch zwei weitere Vergehen auf.

So war der Mann zum einen nicht angeschnallt. Außerdem schien er den Blitzer vor dem Auslösen erkannt zu haben. Das lässt sich unschwer daran erkennen, dass er den ausgestreckten Mittelfinger in die Kamera hielt.

„Dumm nur, dass wir mit Kennzeichen und Gesicht mehr als genug Anhaltspunkte hatten, um dem Mann einen Brief mit einer Strafanzeige zu schicken“, so die Polizei Dortmund.

Dortmund: Das sind Platz 4 und 5 des kuriosen Rankings

Auf Platz 5 landeten am Montag zwei Kandidaten mit äußerst schlechter Sicht:

Platz 4 sicherte sich am Dienstag ein Anrufer, der einen defekten Blitzer meldete, der permanent auslösen würde. Es stellte sich aber heraus, dass der Blitzer einwandfrei funktionierte und nur so oft auslöste, weil der Großteil der Autofahrer tatsächlich zu schnell unterwegs war.

Ganz nebenbei teilte die Polizei Dortmund am Donnerstag auch mit, wo die Beamten im Tagesverlauf mit mobilen Blitzern unterwegs sind:

Bockenfelder Straße

Niederadener Straße

Droote

Holtestraße

Hohensyburgstraße

Lässt sich nur hoffen, dass sich die Autofahrer an diesem Tag etwas disziplinierter verhalten. (ak)