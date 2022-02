Dortmund: Polizei warnt vor mieser Masche – bei DIESEM Namen sollten alle Alarmglocken schrillen!

So entsteht ein Phantombild

Dortmund. Achtung! Betrüger sind mit einer neuen Masche in Dortmund unterwegs.

Und dabei wirken sie allem Anschein nach täuschend echt, das musste nun ein Mann (77) aus Dortmund am eigenen Leib erfahren.

Betrugsmasche in Dortmund nimmt neue Dimensionen an

„Kommissar Falke hier. In Ihrer Nachbarschaft gab es zahlreiche Einbrüche und auch noch weitere sind geplant. Wir haben bereits zwei Tatverdächtige festgenommen und einer der beiden sagte, Sie seien wohlhabend. Um Sie zu schützen, rufe ich an. Sollten Sie misstrauisch sein, wählen Sie gerne die 110 und erkundigen Sie sich nach meinem Namen.“

So in etwa lautete die Nachricht, die der Senior am Telefon zu hören bekam.

Die Straftäter riefen am vergangenen Donnerstag und Freitag über den Festnetzanschluss an. Besonders erschreckend: Diese Masche nahm eine neue Dimension an - die Betrüger gaben sogar den Tipp sich über den Notruf 110 rückzuversichern.

Betrüger verwickeln Opfer in ein Gespräch

Mit kompetenten Antworten und einer filmreifen Inszenierung, „Kommissar Falke“ zu sein, erreichten die Betrüger zwar, anzubieten, dass man bei aufkommendem Misstrauen die 110 wählen kann.

In Wahrheit verwickelten sie ihr Opfer aber derart in ein Gespräch, dass er noch während des Telefonats den Polizeinotruf 110 eintippte. Das führte natürlich dazu, dass der Mann noch gar nicht aufgelegt hatte und weiterhin die Betrüger am Ohr hatte. Eine neue Stimme bestätigte den angeblichen „Kommissar Falke“ vom Dezernat 4.

In Dortmund ist ein Mann auf Betrüger reingefallen. (Symbolbild) Foto: dpa

Da die Betrüger erfinderisch waren, tischten sie dem 77-Jährigen wenig später eine Geschichte ganz im Sinne eines perfiden Trickbetruges auf: Sie baten den Dortmunder darum, der Polizei zu helfen. Es ginge um das Aufdecken von korrupten Sparkassenangestellten. Es müsse lediglich eine große Summe Bargeld abgehoben und der Polizei übergeben werden. Die Betrugsmasche ging am Donnerstagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr auf - es kam zu einer Geldübergabe an der Hainallee in Dortmund.

Am nächsten Tag rufen Betrüger erneut bei Opfer an

Am Freitagvormittag wurde das Opfer dann erneut um Hilfe gebeten von den angeblichen Polizisten.

Schließlich seien am Vortag durch die Mitarbeit des Dortmunders die Betrüger ins Netz gegangen. Mit diesem Trickbetrug erbeuteten die Täter am Freitagmittag zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr einen weiteren hohen Bargeldbetrag sowie Schmuck.

Das Bauchgefühl des Seniors betrog ihn nicht: Wenig später wählte er über sein Telefon die echte 110 und erfuhr, dass er von durchaus erfinderischen Straftätern betrogen worden war.

Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat am Donnerstagnachmittag (zwischen 16 und 17 Uhr) sowie am Freitagmittag (zwischen 14 und 14.30 Uhr) verdächtige Menschen im Bereich der Hainallee, der Saarlandstraße, der Brandenburger Straße sowie der Märkischen Straße gesehen?

Dann melde dich bitte bei der Dortmunder Kriminalpolizei unter 0231-1327441. (fb)