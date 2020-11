Dortmund: 21-Jähriger rast mit Luxus-Mercedes durch Innenstadt – Polizei hat diese irre Theorie

Dortmund. Das hätte schlimm ausgehen können in Dortmund!

Ein Mann ist mit seinem Luxus-Mercedes am Donnerstagabend durch die Innenstadt gerast. Daraufhin stellte die Polizei eine irre Theorie auf.

Dortmund: Junger Mann rast mit Luxus-Mercedes durch Innenstadt

Gegen 21.30 Uhr bemerkte ein Streifenwagen der Polizei Dortmund einen Mercedes, der in der Innenstadt viel zu schnell unterwegs war. Die Beamten nahmen schließlich die Verfolgung der Mercedes E-Klasse auf und sahen, wie der Luxuswagen bei der Kurvenfahrt am Burgwall / Höhe Burgtor aus der Kurve zu fliegen drohte. Das teilte die Polizei am Freitag in einer Polizeimeldung mit.

Bei der Verfolgung maßen die Polizisten Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h, bevor sie den Fahrer nach weiteren aggressiven und riskanten Überholmanövern anhalten und kontrollieren konnten. Sie stellten fest, dass der Mercedes nicht versichert war und kassierten den Führerschein des 21-Jährigen ein. Zudem wurde sein Auto beschlagnahmt.

Auf dem Wallbereich liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit schließlich bei 50 km/h, in den angrenzenden Nebenstraßen teilweise sogar nur bei 30 km/h.

Polizei hat irre Theorie

Nach dem Rennen stellte die Polizei eine irre Theorie auf: Ersten Ermittlungen zufolge geht sie von einem Alleinrennen des 21-jährigen Mercedes-Fahrer aus. Das würde bedeuten, dass der junge Dortmunder auf Zeit und damit ein Rennen gegen sich selbst fuhr.

Wegen einer nicht vorhandenen Versicherung kommt auf den Fahrzeughalter nun eine gesonderte Anzeige zu. (nk)