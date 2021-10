Dortmund: Raser heizt durch Innenstadt – Audi eingesackt!

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Dortmund. Verbotenes Autorennen in Dortmund! Am frühen Sonntagmorgen lieferte sich ein Fahrer aus Schwerte scheinbar mit sich selbst ein Rennen durch die Innenstadt, fuhr dabei teils doppelt so schnell wie erlaubt.

Illegales Autorennen in der Dortmunder Innenstadt! (Symbolbild) Foto: IMAGO / RHR-Foto

Die Polizei Dortmund konnte den Raser auf Höhe der Westfalenhallen stoppen. Den Audi, den der 31-Jährige fuhr, wird er so schnell nicht wiedersehen.

Dortmund: Audi-Fahrer liefert sich selbst ein Rennen

Am Sonntag fiel der Dortmunder Polizei gegen 4.10 Uhr ein rasend schneller Audi auf, der aus Richtung Mallinckrodtstraße Ecke Schützenstraße durch die Innenstadt peste.

Danach überführ der Fahrer an mehreren Kreuzungen die rot aufleuchtenden Ampeln. Im Bereich der Kreuzung Schützenstraße Ecke Grüne Straße fuhr er sogar mit 100 Kilometern pro Stunde, obwohl dort nur die Hälfte erlaubt war.

Dann raste der Audi-Fahrer weiter über die Treibstraße und Suderstraße und weiter auf die OW3a und die A45 Richtung Frankfurt. Von dort aus fuhr er über die A40 zurück in die Dortmunder Innenstadt.

Dortmund: Polizei stopp Raser – Audi und Führerschein einkassiert

Erst ein Blitzer auf Höhe der Westfalenhalle bereitete seiner Raserei ein jähes Ende. Offenbar wollte der 31-Jährige nicht geblitzt werden und macht eine Vollbremsung, die es in sich hatte. Dabei wurde sogar der Notbremsassistent aktiviert und sowohl das Bremslicht als auch das Warnblinklicht leuchteten auf. Dort gelangt es dann auch der Polizei den Audi zu umstellen.

Die Beamten kassierten den Wagen und den Führerschein des Fahrers ein. Der war jedoch nicht der Halter des Audis. Das muss er dem eigentlichen Besitzer, einem 25-Jährigen aus Schwerte, erst einmal erklären. Und eine Geldstrafe ist auch noch fällig. (mbo)

