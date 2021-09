Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Dortmund: Polizei nimmt Frauen-Schläger am Hauptbahnhof fest – hinter Gittern kämpft er plötzlich um sein Leben

Dortmund. Nach einer heftigen Auseinandersetzung in Dortmund hat die Polizei am Wochenende einen Mann (27) aus Möhnesee festgenommen.

Auf der Wache der Polizei Dortmund ereignete sich danach Dramatisches.

Dortmund: Mann verprügelt 16-Jährige am Hauptbahnhof

Es geschah in der Nacht zu Samstag. Gegen 0.30 Uhr ging der 27-Jährige ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs in Dortmund mit einer Flasche auf eine Jugendliche (16) los.

Nach einer Festnahme am Hauptbahnhof Dortmund nahm das Drama seinen Lauf. (Symbolbild) Foto: RHR-FOTO / Dennis Ewert / dpa

Zeugen berichteten der Polizei, dass der Mann die Dortmunderin schließlich mit der Faust im Gesicht getroffen habe und beide dabei hingefallen seien. Auf dem Boden habe der 27-Jährige weiter auf sein Opfer eingeschlagen, bevor Zeugen die beiden getrennt hätten.

Polizei Dortmund schnappt Verdächtigen – dann passiert es

Die alarmierte Polizei konnte den offenbar betrunkenen Mann im Bereich des Königswalls schnappen. Seinen Ausweis wollte der aggressive Mann allerdings unter keinen Umständen vorzeigen und schrie die Beamten massiv an. Daraufhin riefen die Einsatzkräfte Unterstützung und nahmen ihn schließlich unter schwerer Gegenwehr fest.

Die Polizei führte den Mann in Handschellen ab. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Auch auf der Fahrt auf die Wache konnte sich der 27-Jährige nicht beruhigen, fiel durch äußerst „sprunghaftes Verhalten“ auf, so die Polizei Dortmund. Auf der Wache wurde er dann plötzlich bewusstlos.

Mann kämpft auf der Wache in Dortmund um sein Leben

Einsatzkräfte der Polizei Dortmund leisteten sofort Erste Hilfe, wodurch der Mann wenig später wieder ansprechbar war. Die Beamten riefen den Notarzt. Bei der Untersuchung wurde der 27-Jährige wieder bewusstlos, musste erneut reanimiert werden.

Der Notarzt ging nach erster Diagnose davon aus, dass die körperlichen Reaktionen auf die Mischung von Alkohol und Drogen zurückzuführen sein dürften.

Sein Rausch wurde im Anschluss an das Drama auf der Wache im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen der Polizei Dortmund dauern an. (ak)