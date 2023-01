Dortmund: Mann zückt Messer wegen „Pokémon“-Karten – sie sind über 2.000 Euro wert!

Viele haben sie schon zu Kindertagen gesammelt. Doch auch im Erwachsenenalter gibt es noch einige Liebhaber, bei denen sie im Sammelalbum zu finden sind: Die „Pokémon“-Karten. Und das aus gutem Grund: Denn manche von ihnen sind richtig wertvoll. Bis zu 6 Millionen Euro ist so laut Kennern die wertvollste Karte der Welt wert.

Auch ein Mann aus Dortmund hat das Sammeln der „Pokémon“-Karten zu seiner Leidenschaft gemacht. Zwar besaß er keine der wirklich wertvollen Karten. Aber über 2.000 Euro war seine kleine Sammlung dennoch wert. Um das schnelle Geld zu machen, entschied sich der 33-Jährige kurzerhand, die Karten bei „Ebay-Kleinanzeigen“ reinzustellen und zum Verkauf anzubieten. Mit fatalen Folgen, wie die Polizei Dortmund jetzt berichtet.

Dortmund: Käufer bedroht 33-Jährigen mit Messer

Am Dienstag (10. Januar) hatten sich der 33-Jährige aus Bottrop und ein anonymer Käufer an der Jungferntalstraße in Dortmund-Rahm getroffen, um den Verkauf der Karten-Sammlung über die Bühne zu bringen. Gegen 19.40 Uhr hatten sie sich in das Auto des Bottropers gesetzt, um sich die neun „Pokémon“-Karten im Wert von 2.500 Euro gemeinsam anzuschauen.

Doch nach rund zehn Minuten sei der harmlos anmutende Verkauf dann plötzlich zum Alptraum des Mannes geworden. Denn plötzlich zog der Unbekannte ein Messer und bedrohte den 33-Jährigen. Dieser händigte ihm kurzerhand seine Karten aus.

Noch bevor der Verkäufer die Polizei alarmieren konnte, war der Täter bereits über alle Berge. Doch eine Täterbeschreibung konnte der Bottroper den Beamten liefern.

Dortmund: Polizei bittet um Hilfe

Der Täter kann laut dem „Pokémon“-Karten-Besitzer als stämmig beschrieben werden. Diese Angaben machte er darüber hinaus bei der Polizei:

rund 25 bis 35 Jahre alt

etwa 170 bis 180 Centimeter groß

deutschsprachig, mit unbekanntem Akzent

langer Bart

zum Tatzeitpunkt trug er eine tief in Gesicht gezogene schwarze Mütze und eine FFP2-Maske

außerdem trug er eine schwarze Jacke und schwarze Hose

Wer war zum Tatzeitpunkt an der Jungferntalstraße in Dortmund-Rahm unterwegs und kann Hinweise zum mutmaßlichen Täter liefern? Angaben kannst du bei der Polizei Dortmund unter 0231/132-2621 machen.

Darüber hinaus melden sich die Beamten aber auch mit einer wichtigen Warnung: Wer Artikel verkaufen will, sollte bei einer persönlichen Übergabe besonders vorsichtig sein. Man sollte niemals alleine bei solchen Treffen auftauchen und sich an belebten und gut besuchten Orten treffen. Wenn du hochwertige Gegenstände verkaufst, kannst du auch erst mal nur Fotos beim ersten Treffen vorzeigen und die Übergabe für einen späteren Zeitpunkt vereinbaren.