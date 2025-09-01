Ladenschließung am Dortmunder Phoenixsee nach 20 Jahren? Lidl sorgt für Spekulationen

In Dortmund sorgt aktuell eine Nachricht für Gesprächsstoff: Der Discounter-Riese Lidl hat ein Grundstück an der Phoenixseeallee erworben. Das besagte Areal, auf dem sich aktuell ein Autohaus befindet, wechselt somit den Eigentümer.

Viele Menschen im Dortmunder Stadtteil Hörde spekulieren nun, was die Pläne des Discounters für die prominente Lage am Phoenixsee sein könnten. Und sie stellen sich die Frage, ob der derzeitige Mieter, das Motor Center Heinen, nach mehr als 20 Jahren schließen muss.

Lidl kauft in Dortmund Grundstück am Phönixsee

Die Immobilie an der Phoenixseeallee 138, die Lidl kürzlich übernommen hat, war bisher vor allem durch das Autohaus bekannt, das dort seit über zwei Jahrzehnten ansässig ist. Nach eigenen Angaben startete das Motor Center Heinen 2001 seinen Betrieb an diesem Standort in Dortmund. Als eines der ältesten Autohäuser in Hörde hat es sich in der Nähe des Phoenixsees etabliert und betreibt darüber hinaus diverse weitere Niederlassungen.

+++ Auch interessant: Ich war bei Lidl in England – diese 5 Dinge werden deutsche Urlauber irritieren +++

Lidl wollte sich noch nicht näher zu den Plänen für das Grundstück äußern. Eine Sprecherin der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG erklärte gegenüber den Ruhr Nachrichten: „Wir können bestätigen, dass wir das Grundstück an der Phoenixseeallee 138 in Dortmund-Hörde kürzlich erworben haben.“ Darüber hinaus mache man „keine weiteren Angaben zu dem Standort“. Somit bleibt offen, ob Lidl am Phoenixsee konkret ein neues Discounter-Bauprojekt plant, das Areal auf „Vorrat“ gekauft hat oder ob andere Optionen im Raum stehen.

+++ Lese-Tipp: Mücken-Alarm! Doch Kunden von dm und Rossmann schauen in die Röhre +++

Autohaus und Discounter-Konzern schweigen zu Zukunftsplänen

Das Autohaus, das in Dortmund sieben weitere Filialen unterhält, gibt sich zu dem Thema ebenfalls bedeckt. Neben der Niederlassung in Hörde gehören u.a. Standorte in Dortmund-Dorstfeld sowie in Hagen, Bergkamen und Essen zum Unternehmen. Eine Anfrage der Ruhr Nachrichten zur Zukunft der Filiale an der Phoenixseeallee blieb ohne konkrete Antwort. Man wolle sich zu gegebener Zeit äußern.

Mehr News:

Die zentrale Lage am Phoenixsee macht das Grundstück für Lidl zu einer attraktiven Investition. Insbesondere in Dortmund hat der Discounter in den vergangenen Jahren bereits mehrere Bauprojekte umgesetzt. Wie sich das neue Grundstück in die bisherigen Planungen einfügt, bleibt offen. Vor allem Anwohner und Kunden des Motor Centers Heinen blicken gespannt auf die Entwicklung in Hörde.