Bitteres Verbot am Dortmunder Phoenix-See – das steckt dahinter

Die sommerlichen Temperaturen locken zahlreiche Wasserratten in Freibäder, Kanäle und Seen. Auch der Dortmunder Phoenix-See dürfte für viele eine große Verlockung darstellen. Doch das Schwimmen ist dort nicht gestattet.

Den Grund der Entscheidung verkündete die Stadt Dortmund allerdings schon vor über 10 Jahren: „Zum Schutz der Wasserqualität sind das Baden, Schwimmen und Tauchen im See verboten“. Daran ändert sich wohl auch im Sommer 2025 nichts. Doch was hat das Baden mit der Wasserqualität zu tun?

Deshalb gilt das Verbot in Dortmund

„Menschen bringen insbesondere durch Sonnenmilch, Nahrungsmittel oder auch die ‚kleine Notdurft‘ Nährstoffe in den See“, sagte Stadtsprecher Christian Schön bereits 2024 zu dem Verbot in Dortmund.

Das Baden würde die „Wasserqualität des Stillgewässers nachteilig verändern, bis letztlich hin zur Gefahr eines etwaigen ‚Umkippens'“, zitieren die „Ruhr Nachrichten“ die Stadt Dortmund. Das wolle man offenbar nicht riskieren. Doch was passiert eigentlich, wenn du das Verbot ignorierst?

Das müssen Wasserratten wissen

Die Stadt Dortmund verkündete schon in der Vergangenheit, dass Verstöße ordnungsrechtlich geahndet werden. Nach Angaben des Bußgeldkatalogs können hohe Bußgelder folgen. Wer ein Badeverbot missachtet, muss demnach aktuell mit einer Zahlung von bis zu 5.000 Euro rechnen.

Wer Schwimmen geht, sollte also grundsätzlich auf Verbotsschilder achten. Nicht nur am Phoenix-See, sondern auch in anderen Gebieten. Die Gründe für ein Badeverbot können ganz unterschiedlich sein. Dazu zählen neben der Wasserqualität beispielsweise gefährliche Strömungen, übermäßiger Schiffsverkehr und gesundheitsschädliche Algenblüten.