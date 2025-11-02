Dortmunder will Pfandflaschen verschenken – und kassiert irres Bußgeld

Nicht selten sammeln Supermarkt-Kunden monatelang Pfandflaschen und -dosen, um dann auf einen Schlag einen ganzen Batzen an Pfandgeld auf einmal zurückzubekommen.

Wer unterwegs Pfandflaschen leert, kommt nicht selten auf die Idee, Gutes zu tun. So etwa, die Flaschen und Dosen Bedürftigen, die danach suchen, in die Hand zu drücken oder sie so zu platzieren, dass sie sie gezielt finden können. Doch genau diese gute Tat wurde einem Dortmunder jetzt zum Verhängnis.

Dortmunder nach guter Tat perplex

Wie der Mann aus Dortmund jetzt gegenüber den „Ruhrnachrichten“ auspackt, hatte er im Januar diesen Jahres fünf Glaspfandflaschen neben einem Glascontainer abgestellt, um sein Pfandgeld an einen glücklichen Finder zu verschenken. Die gute Tat blieb vom Ermittlungsdienst Abfall (EDA) der Stadt Dortmund allerdings nicht unentdeckt.

Neben Fotos, die sie von den Pfandflaschen machten, wollten sie auch den Ausweis des Dortmunders sehen. Monatelang blieb es nach der Aktion still. Doch nach acht Monaten trudelte dann plötzlich Post bei dem Pfand-Gönner ein. Die Stadt Dortmund bat ihn zur Kasse.

Aktion hat teure Konsequenz

Denn fast 130 Euro sollte der Mann für seine fünf abgestellten Pfandflaschen als Bußgeld zahlen. Für den Dortmunder ein echter Schock. Umgehend wandte er sich an die Stadt – und erntete zumindest Verständnis, wie er gegenüber den „Ruhrnachrichten“ berichtete.

Dennoch wollte sich die Sachbearbeiterin nicht von der Gebühr abbringen lassen. Denn die Stadt ahndete die gut gemeinte Aktion als „Ordnungswidrigkeit“. „Das Ablagern von Abfällen – auch Flaschen/Leergut – stellt unabhängig von dem Beweggrund für das Handeln einen Verstoß dar“, gab ein Sprecher gegenüber dem Medium an. Von einer Aufhebung sah die Stadt ab, da ansonsten ein „Anreiz für Nachahmer“ entstehen würde.

Dem Dortmunder dürfte das hohe Bußgeld eine Lehre sein – zumal beim zweiten Verstoß sogar noch eine höhere Strafe drohen würde.