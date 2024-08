Dortmund: Mann stellt Karton an Penny-Parkplatz ab – der Inhalt zerreißt einem das Herz

Trauriger Fund in Dortmund! Ein Mann wurde nachts dabei beobachtet, wie er einen mysteriösen Karton an einem Parkplatz des Discounters Penny abstellte. Der Mann startete seine Aktion nicht ohne Grund in der Nacht, wollte offenbar unbeobachtet sein. Denn was er in dem Karton transportierte, ist einfach nur schrecklich!

Dortmund: Schlimmer Fund in herrenlosem Karton

Obwohl der Mann extra samstagnachts (10. August) um 2.30 Uhr im Dortmunder Stadtteil Marten unterwegs war, wurde er dabei gesehen, wie er mit einer Schubkarre in Nähe des Penny-Parkplatzes fuhr und anschließend einen Pappkarton auslud. Bevor er wieder davon fuhr, streute er noch etwas Futter vor den Karton – das war aber auch alles.

Wie die Dortmunder Tierschutzorganisation „Arche90“ weiß, hatten zwei Frauen alles beobachtet und untersuchten den Karton, sobald der Mann weg war. Was sie darin fanden, ist für viele Menschen wohl ein Stich ins Herz: Sechs junge Kitten und die dazugehörige Katzenmutter!

Die ausgewachsene Katze floh vor Schreck, wurde bisher auch noch nicht wieder gefunden. Die Frauen nahmen die anderen, total verdreckten Kätzchen erst einmal in Obhut, wuschen sie und informierten dann die „Arche90“.

Dortmund: Kätzchen mussten erst einmal in Quarantäne

Die Organisation erzählt die traurige Geschichte auf Facebook. Demnach erholen sich die Kätzchen derzeit im Quarantäne-Raum der Einrichtung, mussten aufgrund von Durchfall auch von einem Tierarzt behandelt werden.

Die „Arche90“ sucht jetzt zum einen nach der grau-getigerten Katzenmutter, zum anderen auch nach weiteren Zeugen, da das Aussetzen von Tieren eine Straftat ist.

Der Beitrag schlägt auf Facebook hohe Wellen, neben Mitgefühl für die Kätzchen herrscht auch Wut und Fassungslosigkeit in der Kommentarspalte. „Ich bin so wütend und traurig zugleich“, schreibt etwa eine Frau.