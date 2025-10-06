Brutale Szenen auf Dortmunder Oktoberfest – Bierkrug ins Gesicht geschleudert

Das Dortmunder Oktoberfest lockte dieses Jahr wieder rund 20.000 Besucher ins Festzelt des Revierparks Wischlingen. Vom 26. September bis zum 4. Oktober feierten die Gäste an insgesamt fünf Abenden ausgelassen – und überwiegend friedlich. Die Polizei Dortmund zieht trotz vereinzelter Vorfälle eine positive Bilanz.

Der ein oder andere Vorfall sollte jedoch auf das Gemüt von Besuchern des Oktoberfests im Revierpark Wischlingen drücken.

Brutale Schlägerei auf Dortmunder Oktoberfest

Wie etwa am Abend Donnerstagabend (2. Oktober), als ein Streit zwischen zwei Gruppen eskalierte. Ein 29-jähriger Dortmunder schlug einem 30-Jährigen einen Bierkrug ins Gesicht, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. Den Angreifer erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Einen Tag später belästige ein 28-jähriger Niederländer eine 26-jährige Frau aus Bochum, indem er sie mehrfach unsittlich berührte. Die Beamten nahmen den Mann fest, stellten seine Personalien fest und leiteten ein Verfahren wegen sexueller Nötigung ein.

Der letzte Abend (4. Oktober) hielt die Polizei besonders auf Trab. Zwei Männer aus Dortmund (20 und 22) weigerten sich nach Aufforderung, das Gelände zu verlassen. Erst schritt der Sicherheitsdienst ein, dann die Polizei. Der 20-Jährige ging einen Beamten tätlich an, während sein Begleiter beim Versuch, ihn zu befreien, ebenfalls festgenommen wurde.

Familienmitglieder der beiden störten danach massiv den Einsatz. Die Polizei reagierte entschlossen und stellte die Situation unter Kontrolle. Ein Schaulustiger aus Bayern, der das Geschehen filmte und polizeiliche Anweisungen ignorierte, wurde ebenfalls vorübergehend festgenommen. Eine Beamtin erlitt leichte Verletzungen, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Trotz dieser Vorfälle zeigt sich die Dortmunder Polizei zufrieden. Die Mehrheit der 20.000 Besucher genoss die Veranstaltung ohne Zwischenfälle und feierte ausgelassen.