Dortmund: Obdachlose leiden unter Winter-Kälte – dieser Laden macht ihnen ein besonderes Geschenk

Dortmund. Kalte Winternächte sind für Obdachlose sowieso bereits lebensgefährlich – und die aktuellen zweistelligen Minusgrade verschärfen die Situation noch zusätzlich. So auch in Dortmund.

Um den Menschen ohne Dach über ihrem Kopf zumindest ein wenig helfen zu können, hat sich ein Laden in Dortmund-Nette eine besondere Aktion ausgedacht.

Dortmund: Mann verschenkt Döner & Co. an Obdachlose

„Diese Menschen brauchen doch unbedingt mal was Warmes“, sagt Ali Dincer (31), Geschäftsführer des türkischen Restaurants „Antalium Kebaphaus“. Seit mittlerweile zwei Jahren verschenkt der „Dönermann“, wie er sich selbst nennt, Essen an Obdachlose.

„Wir verdienen unser Geld und dann sollte man auch teilen“, meint Dincer, der in diesem Jahr erstmals öffentlich mit den „Ruhrnachrichten“ über sein Engagement spricht. Nur wegen der aktuellen extremen Kälte hat er sich an die Medien gewandt, damit mehr betroffene Menschen von seinem Angebot erfahren und es notfalls selbst beanspruchen können.

Auch Kaffee und Tee für die Obdachlosen

Neben Pizzen, Döner und Grillgerichten bietet der 31-Jährige den frierenden Obdachlosen auch Heißgetränke wie Kaffee oder Tee an. Im vergangenen Jahr konnte er diesen Menschen sein Geschäft sogar als Schlafplatz für die Nacht anbieten.

Dincer ist klar, dass es aktuell alles andere als einfach ist, über die verschneiten Straßen den zu seinem Imbiss an der Käthe-Kollwitz-Straße in Dortmund-Nette zu gelangen. Doch er hofft dennoch genügend Menschen helfen zu können, die sonst nicht an Essen und Trinken gelangen. (at)